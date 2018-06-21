إيران «مستعدة للتوصل إلى اتفاق» مع دول «أوبك» الأخرى

قال وزير النفط الإيراني بيجين زنجنه، الخميس، إن بلاده مستعدة للتوصل إلى اتفاق مع الدول الأخرى في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك».



وصرح زنقنه في فيينا قبل اجتماع «أوبك»، الجمعة، بالقول: «نحن مستعدون للتوصل إلى اتفاق»، بحسب «فرانس برس».