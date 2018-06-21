أمين عام «أوبك» يتوقع اجتماعات «ناجحة» للمنظمة هذا الأسبوع

محمد باركيندو أمين عام منظمة «أوبك». (أرشيفية. رويترز)

قال الأمين العام لمنظمة «أوبك»، محمد باركيندو، اليوم الخميس إنه على ثقة من نجاح اجتماعات «أوبك» وحلفائها هذا الأسبوع، حيث تجري الدول نقاشات للبت في زيادة الإنتاج.

ورد باركيندو عندما سأله الصحفيون إن كان سيستطيع إقناع إيران قائلًا: «نحن على ثقة من أننا سنعقد مؤتمرًا ناجحًا للغاية غدًا وبعد غد. المشاورات جارية بخصوص التفاصيل العملية»، بحسب وكالة «رويترز».

وسيجتمع وزراء نفط منظمة البلدان المصدرة البترول غدًا الجمعة في فيينا، وتعقب ذلك محادثات مع منتجي الخام غير الأعضاء في «أوبك» بعد غد السبت.

وتسعى السعودية إلى إقناع أعضاء المنظمة بزيادة إمدادات النفط لأن العالم يواجه نقصًَا كبيرًا في المعروض النفطي في النصف الثاني من 2018، وهو الأمر الذي لطالما كانت تقاومه إيران.

إلا أن إيران، وهي مورد رئيس بمنظمة «أوبك» أشارت أمس الأربعاء إلى أنها قد توافق على زيادة ضئيلة في إنتاج المنظمة خلال الاجتماع.