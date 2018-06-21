الدولار يسجل أعلى مستوياته في11 شهرًا

دولارات. (أرشيفية. رويترز)

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في 11 شهرًا، وتراجع اليورو صوب أقل سعر له في 2018 اليوم الخميس، مع تنامي مراهنات المستثمرين على فترة طويلة من تباين السياسة النقدية بين الولايات المتحدة وأوروبا.

وبحسب وكالة «رويترز» فإن ارتفاع الدولار مرتبط أيضًا بالمخاوف من تصاعد النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة، وهو ما أبرزته تصريحات من مسؤولي بنوك مركزية كبار أمس الأربعاء، حيث يعتقد المتعاملون أن احتدام الأزمة قد تكون له آثار تضخمية على الاقتصاد الأميركي مما سيجبر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) على مزيد من تشديد السياسة النقدية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، 0.3 % إلى 95.406 وهو أعلى مستوى له منذ منتصف يوليو 2017.

ونزل اليورو 0.2 % إلى 1.1548 دولار، مقتربًا من أدنى مستوياته في 11 شهرًا، 1.1531 دولار، المسجل هذا الأسبوع.

وصعد الدولار 0.2 % إلى 110.6 ين، مبتعدًا أكثر عن أقل مستوى في أسبوع 109.55 ين، المسجل الثلاثاء الماضي.