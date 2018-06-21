أسعار الذهب تنخفض لأدنى مستوى في 6 أشهر بفعل قوة الدولار

سجلت أسعار الذهب أدنى مستوياتها في ستة أشهر، اليوم الخميس، تحت وطأة الدولار القوي ومع إبقاء رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على توقعاته لرفع أسعار الفائدة.

وانخفض السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1262.88 دولار للأوقية (الأونصة). وسجل المعدن أقل سعر له منذ 20 ديسمبر عند 1261.36 دولار في وقت سابق بعد أن فقد 3% على مدى الجلسات الخمس الأخيرة، وفق «رويترز».

وانخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم أغسطس 0.8% إلى 1264.50 دولار للأوقية.

وقال كبير محللي السوق لدى «ثينك ماركتس»، نعيم أسلم: «المعدن النفيس (الذهب) في اتجاه نزولي مؤكد، وهذا في الأساس بسبب القوة في مؤشر الدولار المتداول عند مستوى مرتفع».

وحافظ الدولار على موقعه قرب أعلى مستوياته في 11 شهرًا مقابل سلة عملات اليوم الخميس مدعومًا بصعود العوائد الأميركية، في حين سجل الجنيه الإسترليني أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2017 قبيل قرار السياسة النقدية لبنك إنجلترا المركزي.

ونزلت الفضة 0.5% إلى 16.18 دولار للأوقية بعد أن لامست في وقت سابق أدنى مستوياتها منذ أوائل مايو عند 16.16 دولار.

وتراجع البلاديوم 0.3% إلى 961.47 دولار للأوقية. وسجل المعدن 959 دولارًا في وقت سابق من الجلسة، وهو أقل سعر له منذ الرابع من مايو.

وهبط البلاتين 0.9% إلى 857.49 دولار للأوقية. ولامس المعدن 854.50 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ الثالث من فبراير 2016، في وقت سابق من المعاملات.