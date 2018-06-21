أسعار النفط تهبط مع تلميح إيران إلى دعم زيادة إنتاج «أوبك»

حقل نفط في روسيا. (أرشيفية. رويترز)

هبطت أسعار النفط، اليوم الخميس، مع تلميح إيران إلى أنها قد تدعم زيادة صغيرة في إنتاج «أوبك» من الخام بما قد يمهد لاتفاق المنظمة على زيادة المعروض خلال اجتماع يعقد غدًا الجمعة.

لكن حدّ من خسائر الأسعار طلب أميركي قوي على الوقود ظهر في معدلات تشغيل مصافي التكرير وبيانات السفر القوية وانخفاض كبير في مخزونات الخام.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد سجلت العقود الآجلة لخام برنت 74.34 دولار للبرميل منخفضة 40 سنتًا بما يعادل 0.5% عن إغلاقها السابق.

وسجلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 65.50 دولار للبرميل بتراجع 21 سنتًا أو 0.3%.

كانت إيران، وهي مورد رئيس بمنظمة البلدان المصدرة البترول «أوبك» أشارت أمس الأربعاء إلى أنها قد توافق على زيادة ضئيلة في إنتاج المنظمة خلال الاجتماع الذي يُعقد بمقر «أوبك» في فيينا غدًا مع روسيا المنتج الكبير غير العضو بالمنظمة.

وقال ستيفين إنيس مدير التداولات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بشركة السمسرة «أواندا» في سنغافورة: «ثمة على ما يبدو أجواء من الثقة بأن تلك الصفقة ستمضي قدمًا».

وقال بنك «باركليز» إنه يتوقع «أن تعاود أوبك وروسيا تدريجيًا زيادة الإمدادات في السوق بحلول العام المقبل، مما سيعوض معظم فقد المعروض في فنزويلا والبالغ حوالي مليون برميل يوميًا».

كانت طهران قاومت من قبل ضغوط السعودية، أكبر منتج في «أوبك»، لزيادة الإمدادات.

لكن حتى مع عودة إيران إلى الصف فإن المحللين لا يتوقعون اجتماعًا سلسًا لمنظمة «أوبك».

وقالت مجموعة «ميتسوبيشي يو اف جيه» المالية اليابانية في مذكرة للعملاء «توقعاتنا هي لاجتماع متوتر ومنقسم وجيوسياسي بدرجة كبيرة بين أوبك وغير الأعضاء».