كيف تستفيدين من الزوايا الفارغة في منزلك؟

القاهرة - بوابة الوسط

يخطئ الكثير منا عند تأسيس منزله تلك الزوايا التي تسمى بـ «الميتة» فتظل فارغة، وتضيع بذلك فرصة رفع قيمة التصميم أو حتى استغلاله في غرض عملي.

في النقاط الآتية، توضح مهندسة الديكور تالا ذوق بعض الأفكار للاستفادة من زوايا المنزل الفارغة، وفق «سيدتي».

- عناصر طبيعية تضفي الطاقة الإيجابية على منزلك

تقول تالا: إن «أبصار سكان المنزل قد تعتاد أمر خلو زوايا المنزل من أي لمسات مميزة، ولو أن بعض الأفكار كفيلة بجعل المناطق المذكورة تشرق وتتألق، شريطة إيلاء مساحة كل زاوية أهمية، كما الطراز والألوان العائدة إلى الغرفة التي تحل فيها»، وتعدد المهندسة تالا في الآتي، مجموعة من أفكار الديكور المتعلقة:

قد تستقبل الزاوية المسماة «ميتة» أي مجسّم أو شتلة ضخمة (بالتناسب مع المكان) أو مزهرية ضخمة مملوءة بالأزهار الاصطناعية التي تحاكي تلك الطبيعية.

تشتمل أفكار الديكور على استقدام الرفوف لحمل الإكسسوارات، في الزاوية الفارغة.

قد تلفت تكسية مساحة الجدار الكلية حيث الزاوية، بالحديد أو الخشب.

يصمم عمودان من الجص، مع دعمهما بالإضاءة.

يزود الجدار حيث الزاوية المهملة بـ«البانوهات» المنفذة من الجص أو قد يحل جدار مستعار، مع إيلاء الإضاءة أهمية، في الحالتين.

أفكار عملية لزوايا المنزل «الميتة»

إذا كانت الزاوية تابعة لمنطقة الجلوس العائلية (أو غرفة النوم)، تقترح المهندسة تالا الإفادة منها، وتصميم مكتب للعمل، بالانسجام مع المحيط أو حتى إضافة قطعة (أو أكثر) من الأثاث، لتتحول الزاوية إلى مكان لاحتساء مشروب دافئ أو القراءة.

تشتمل قطع الأثاث المرشحة لأن تستضيفها الزاوية، على: مقعد طويل منجد (بانكيت) أو «بوف» أو أريكة لشخصين (Love seat) أو صوفا صغيرة..

مصباح مناسب للزاوية «الميتة»

في الزاوية الواقعة في الممر المنزلي أو غرفة النوم، تصمم خزانة (بعمق 20 سنتيمترا في الحد الأقصى)، بالتناسب مع حجم الزاوية، لحفظ الأحذية أو أي عنصر آخر أو قد يحل مصباح الإضاءة الأرضية.

مجموعة أفكار في الديكور «المودرن» لزوايا المنزل الفارغة (الإنترنت)