10 أفكار مدهشة لتجديد المنزل بأقل تكلفة

القاهرة - بوابة الوسط

نفكر دائما في تغيير شكل الديكور، حتى لا نصاب بالملل، لكن ذلك يحتاج إلى تحديد ميزانية لتكفي تغير ديكور المنزل.

نقدم لك بعض الأفكار التي ستساعدك في تغيير ديكور منزلك بميزانية صغيرة جدا، وفق «سوبر ماما».

1- اخلقي محورا للتركيز في كل غرفة، واهتمي بتغيير شكله، فمثلا لو كان التليفزيون هو محور التركيز في غرفة المعيشة، يُمكنك وضع عناصر بسيطة، كإطارات صور بألوان مميزة حوله، لتغيير شكل المكان الموجود فيه، وستلاحظين تغيرا كبيرا في شكل الغرفة.

2- بدلا من شراء قطع أثاث جديدة، يُمكنك تجديد القطع القديمة بأفكار بسيطة جدا، فمثلا يمكنك شراء قطعة قماش جديدة لكنبة الأنتريه، وإضافة بعض الوسائد الصغيرة بألوان مميزة وملائمة لديكور الغرفة.

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3- ببساطة يمكنك تغيير ترتيب قطع الأثاث في الغرفة، والتخلص من القطع الزائدة، لتشعري بتغيير كبير دون الحاجة لصرف المال.

4- النباتات إضافة غنية لديكور أي غرفة من غرف المنزل، يُمكنك توزيع الزرع في أركان مختلفة من الغرفة بطريقة مناسبة أو تخصيص مكان محدد لعمل ركن للنباتات، وإذا كنتِ غير قادرة على رعاية النباتات الطبيعية يُمكنك الاعتماد على البدائل الصناعية.

5- تغيير الإضاءة من أكثر الخطوات تأثيرا في تغيير شكل المنزل، جربي تغيير وحدات الإضاءة ولاحظي الاختلاف الكبير.

6- اخلقي مساحة للإبداعات، يمكنك تخصيص حائط مثلا لتعليق إطارات للصور بشكل مختلف أو لوضع بعض الرفوف وتحويله لمكتبة صغيرة، يمكنك حتى تغيير لون الحائط تماما أو استخدام ورق الحائط.

7- يمكنك تغيير شكل مطبخك تماما بمجرد إعادة طلاء هيكله الخارجي وتغيير شكل المقابض.

8- سجادة جديدة بلون مميز بالطبع ستضيف لمسة مختلفة لديكور منزلك.

9- غيري شكل الستائر لتشعري باختلاف كبير.

10- بعض الإكسسوارات القليلة رخيصة الثمن كمقابض جديدة للأبواب أو مرايا للغرف أو أرفف خشبية، لاستغلال بعض المساحات، يُمكنها أن تحدث تغييرا كبيرا وملحوظا في شكل منزلك.

تغيير ديكور منزلك (بوابة الوسط)