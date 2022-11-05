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امنحي بيتك إطلالة شتوية دافئة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 نوفمبر 2022, 12:13 مساء
امنحي بيتك إطلالة شتوية دافئة
إطلالة شتوية معاصرة (الإنترنت)
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مع اقتراب الشتاء، يبحث الكثير منا على تغيير شكل الديكور وإضفاء لمسة دافئة على البيت.

وينصح خبراء الديكور بتطبيق هذه الأفكار في غرف المنزل، لإطلالة شتوية معاصرة ومميّزة، حسب «سيدتي».

- 8 خطوات لديكور شتوي مميز بغرفة الجلوس

في غرفة الجلوس، تجذب الأنسجة العملية، ومنها: الكتّان والمخمل لقطع الأثاث، والصوف الناعم أو ذلك الأشعث للسجادة، مع اختيار الإضاءة المركزية كبيرة الحجم وبسيطة التصميم للإيحاء بالعصرنة، والتزيين بالوسائد ذات النسيج المنفوش والمطبوعة بطبعات لحيوانات، بالتناسب مع اتجاه السبعينيات، إضافة إلى توزيع النبات المجفّف والشموع والكتب. تبدو المدفأة النقطة المحوريّة، في الديكور الداخلي.

غرفة الطعام
في غرفة الطعام، عناصر الزخرفة «مضبوطة» وبسيطة، وتشتمل على الإضاءة التي تتخذ هيئة خطوط، مع تشطيبات من النحاس، وإكسسوارات مصنوعة من الفضة والزجاج والمرايا.

في المطبخ، تحلو الإضافات الملوّنة بالأزرق الناعم والأخضر النعناعي، إذ تحمل الإكسسوارات هذين اللونين، لا سيما المزهرية الفخّار التي تحفظ النباتات الخضر. تتخذ الإضاءة، بدورها، هيئة أي شكل هندسي، وهي متعددة الارتفاعات. أضف إلى ذلك، تفترش سجادة ذات وبر منفوش الأرضية، لجعل المكان يشي بالراحة.

غرفة النوم
في غرفة النوم، وعلى السرير تحديدًا، تتعدّد طبقات الأنسجة، من كتان ومخمل وقطن، وتتلون بألوان ترابية. كما تلفت الثريا السقفية المعاصرة، والسجاد مستقيم الشكل والبسيط والمنقوش بنقوش هندسية.

في المكتب، الذي أصبح لا غنى عنه في كل شقة معاصرة؛ النقوش مرغوبة للوسائد والسجاد الناعم، كما اللونان الأبيض والأسود. الأثاث الجلدي البني المتموج مناسب.
 

إطلالة شتوية معاصرة (الإنترنت)
إطلالة شتوية معاصرة (الإنترنت)
إطلالة شتوية معاصرة (الإنترنت)
إطلالة شتوية معاصرة (الإنترنت)
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