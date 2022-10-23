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نصائح لتنظيف الملابس الشتوية بسهولة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 أكتوبر 2022, 10:32 صباحا
نصائح لتنظيف الملابس الشتوية بسهولة
تنظيف الملابس الشتوية (الإنترنت)
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ونحن على أعتاب فصل الشتاء وبرودة الجو، ما يستعدي تجهيز الملابس الثقيلة للاستخدم، قد تعانين من تنظيف الملابس الشتوية، نظرًا لنوع نسيجها أو ثقلها وتعرضها للأجواء الممطرة فضلا عن الأتربة.

وإليك بعض النصائح التي يلزم اتباعها للحفاظ على الملابس الشتوية من التلف عند غسلها، وذلك وفقًا لموقع «هن».

نصائح مهمة
يمكنك غسل الملابس المصنوعة يدويًا من خلال استخدم القليل من قطرات الصابون بملء طبق بالماء البارد، وضيفي الصابون وحركيه جيدًا في الطبق، وبعد ذلك ضعي الملابس واغسليها بيديك.

اغسلي المعطف في الغسالة باستخدام الماء البارد ومسحوق الغسيل العادي، أما السترات والجينز والملابس التي لا تتسخ بشكل كامل أو تحتوي على بقع، يمكنك إعادة ارتدائها مرة أخرى.

احرصي على معالجة بقع الملابس والبقع الطينية بسرعة من خلال رشها ببخاخ الماء وتنظيفها، حتى لا تتلف الملابس بعد مرور فترة على وجودها.

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يمكنك استخدام كمية مناسبة من الخل الأبيض في ماء التنظيف، حتى تساعد على التخلص من المنظفات الزائدة والتخلص من تصلبها.

يلزم اختيار المنظفات المركزة التي تناسب طبيعة الملابس، وتحافظ عليها من الإتلاف.

يمكنك تعليق الملابس في الحمام، حتى تتخلصي من كمية الماء الموجودة بها.

قسمي تنظيف الملابس حسب ما تحتاج أسرتك إلى ارتدائه أولًا.

احرصي على وضع واقي بلاستيكي على الملابس، حتى تحافظي على الملابس من البلل مرًة أخرى عند سقوط الأمطار.

عندما تتواجد غيوم في الأجواء، يمكنك استخدام المنشر الداخلي وإعادة وضعها في الشمس في الساعات الأولى من النهار.

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