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أكثر 5 أعطال شائعة في غسالة الأطباق

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 أكتوبر 2022, 10:20 صباحا
أكثر 5 أعطال شائعة في غسالة الأطباق
الأعطال الشائعة في غسالة الأطباق (الإنترنت)
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قد تفاجئين ببعض الأعطال التي تضرب غسالة الأطباق، وهي مشكلة تؤرق الكثير من السيدات، خصوصا وأنها شائعة للغاية مهما كانت نوعية الآلة التي تستخدمينها.

تعرفي معنا إلى الأعطال الشائعة في غسالة الأطباق وكيفية إصلاحها، حسب «سوبر ماما».

لا تنظف الأطباق جيدا
إذا كانت غسالة الأطباق الخاصة بكِ لا تنظف الأطباق جيدا، وهي من أكثر المشاكل انتشارا فحل هذه المشكلة، كالتالي:

اختاري البرنامج الأطول، حيث إن الدهون العالقة بالأطباق، قد تكون في حاجة لبرنامج أطول عن المعتاد.

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أسباب ترسبات غسالة الأطباق وكيفية الحفاظ عليها

نظفي المرشات المسؤولة عن دفع المياه لتنظيف الأطباق باستخدام إبرة أو دبوس صغير، عن طريق إدخاله بالفتحات الصغيرة الموجودة في المرشات لضمان زوال أي بقايا طعام عالقة بها.

احرصي على تنظيف فلتر غسالة الأطباق بشكل دوري، للتخلص من أي شوائب عالقة به.

رتبي الأطباق مرتبة بطريقة صحيحة داخل الغسالة، حسب التعليمات الموجودة بدليل الاستخدام، مثلا: (الأكواب الكبيرة في الأسفل والأطباق في الأعلى).

لا تملئي غسالة الأطباق بأكثر من السعة المحددة لها، فهذا قد يسبب ضعفا في كفاءة التنظيف.

تأكدي من استخدامك لمسحوق التنظيف المناسب لغسالتك، ووضع الكمية المحددة داخل دليل الاستعمال.

افحصي مساعدات الشطف وتأكدي أنها تعمل بكفاءة جيدة، حسب المعيار المحدد لها داخل دليل الاستعمال.

تصدر صوتا عاليا
من المتعارف عليه أن غسالة الأطباق تصدر صوتا، لكنه ليس عاليا، فعندما يتحول هذا الصوت إلى ضجيج، فالحل كالآتي:

تأكدي من ترتيب الأطباق داخل الغسالة في مكانها بشكل صحيح، حسب الطريقة الموجودة بدليل الاستعمال.

تأكدي من وضع الغسالة على أرض مسطحة ومستوية، فأحيانا وقوفها على سطح غير متساوٍ يسبب ضجيجا.

تراكم الماء داخلها
قد تلاحظين عند فتحك لغسالة الأطباق تجمع كمية كبيرة من الماء داخلها بعد الانتهاء من عملية الغسيل، حيث إن المياه لا تنصرف من الغسالة وحلها كالآتي:

تأكدي من تنظيف فلتر الغسالة جيدا، فقد يكون مغلقا بسبب تراكم بقايا الطعام داخله، وذلك حسب التعليمات الموجودة بدليل الاستعمال.

افحصي الأنبوب الخاص بتصريف المياه خارج الغسالة وتأكدي من خلوه من أي شوائب، وتركيبه بشكل صحيح دون انحناء.

تُحدث رغوة كثيفة
ستجدين رغوة متراكمة داخل الغسالة بشكل ملحوظ على الرغم من انتهاء الغسالة من دورتها، وحل هذه المشكلة يكون كالآتي:

تجنبي تنظيف أطباق الطعام بمسحوق غسيل عادي، لأن بعض المساحيق العادية قد تسبب رغوة خلال دورة الغسيل.

انتبهي لكمية المسحوق التي تضعينها بالغسالة، فقد تفرطين فيها دون قصد مما يسبب تلك الرغوة.

تصدر رائحة سيئة
كثير من السيدات يواجهن هذه المشكلة يوميا عند استعمال غسالة الأطباق، فقد تشمين رائحة كريهة عند الانتهاء من عملية الغسيل، والحل:

تأكدي من التخلص من بواقي الطعام بالأطباق قبل وضعها داخل الغسالة، فهي تساعد على تكوين هذه الرائحة الكريهة.

احرصي على إضافة مطهر إلى غسالة الأطباق الخاصة بكِ، فهو يعمل على التخلص من أي رائحة كريهة قد تعلق بها.

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