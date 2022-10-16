اعتمدي فكرة الستائر الليلية والنهارية في غرفة نوم طفلك

القاهرة - بوابة الوسط

بعض الآباء يرون في اختيار ستائر غرفة نوم الأطفال مهمة صعبة، وقد يبدو الأمر كذلك فعلاً خصوصًا مع وجود رغبة في تحقيق التوازن ما بين الشكل الجمالي والعملية، فضلاً عن ضرورة منح الغرفة القدر الأمثل من الإضاءة.

وهنا ينصحك المتخصصون في الديكورات الداخلية، باللجوء إلى استخدام ستائر ليلية ونهارية، في غرفة نوم طفلك، حسب «سوبر ماما».

الستائر النهارية والليلية تحبس الحرارة بين طبقتها وتحتفظ بها، مما يساعد على عزل المنزل من الحرارة وتقليل فواتير الطاقة.

- كيف تختاري الستائر المناسبة لمنزلك؟

لذلك لا عجب أن يلجأ العديد من الآباء إلى فكرة استخدام الستائر الليلية والنهارية لنافذة الأطفال، وذلك من خلال إنشاء مظهر جميل ومعاصر مع توفير الخصوصية والتحكم في الإضاءة.

وتحافظ الستائر النهارية والليلية على الخصوصية بطريقة سحرية تقريبًا، كما تسمح الستائر القماشية الشفافة بدخول الضوء، مع إبعاد أعين المتطفلين والظلال المخيفة.

أمور يجب الانتباه لها عند شراء الستائر:

تحديد الفكرة أو الهدف المراد من الستائر وتصميم الستائر بناءً عليه.

الحرص على تقليل أو حجب الضوء الخارجي من الشمس في النهار، أو من كشافات الشوارع أو المصابيح الأمامية في الليل.

السماح للضوء الطبيعي بدخول الغرفة أثناء النهار أو عند الاستيقاظ.

اختيار تصميم الستائر العملية لغرفة الأطفال.

اختيار الستائر التي توفر الخصوصية عند الحاجة.

ستائر ليلية ونهارية في غرفة نوم طفلك (الإنترنت)

ستائر ليلية ونهارية في غرفة نوم طفلك (الإنترنت)

ستائر ليلية ونهارية في غرفة نوم طفلك (الإنترنت)