نخبة من غرف النوم الكلاسيك الإيطالية

القاهرة - بوابة الوسط

الكثير من الناس حول العالم يفضلون الأثاث المودرن (الحديث) في الآونة الأخيرة، لكن يظل الأثاث الكلاسيكي (التقليدي) محتفظا برونقه وقيمته.

إذ إنه يضيف إلى منزلك عراقة وأناقة، ويجعله مشابها للقصور، وفق «سوبر ماما».

إليكِ بعض غرف النوم الكلاسيكية المميزة.

غرفة نوم أبيض في فضي: اللون الأبيض مميز جدا في الأثاث، ورائج جدا خلال هذه الفترة، ويجعل منزلك يبدو أوسع وأكثر بهجة، وجود خطوط فضية مع الأبيض يضيف إلى الأثاث الطابع الكلاسيكي، تتميز هذه الغرف بوجود عدد كبير من الأدراج سواء في التسريحة أو في الوحدتين المجاورتين للسرير «الكومدينو»، كما تتميز بظهر السرير الكابوتينه باللون الفضي المصنوع غالبا من الجلد ليلائم الطابع الكلاسيكي.

غرفة نوم أبيض في ذهبي: إذا كنتِ ترغبين في أن يبدو منزلك كقصر حقيقي فقد يكون هذا التصميم لغرفة النوم ملائما لهذا الغرض، تفاصيل الغرفة تشبه غرف الأميرات في العصور الوسطى، احرصي عند اختيار هذا التصميم على أن يكون كل شيء آخر في الغرفة بسيطا من دون تفاصيل كثيرة.

غرفة نوم بيج: إذا كنتِ ترغبين في لون مميز وغير تقليدي بعيدا عن الألوان الرائجة، فقد يكون اللون البيج هو ما تبحثين عنه، تتميز هذه الغرفة باللون البيج المطعم باللون الجوزي، كما تتميز بالتفاصيل الدقيقة الرائعة، إذا كنتِ ترغبين في خزانة ملابس صغيرة فيمكنكِ الحصول على واحدة من أربعة أبواب كما في الصورة، وإذا كنتِ ترغبين في خزانة أكبر، فيمكنكِ الحصول على واحدة ستة أبواب.

غرفة نوم بنية: سيظل البني بدرجاته مميزا في الأثاث مهما ظهرت ألوان جديدة ومختلفة؛ إذ إنه الأقرب إلى لون الخشب الحقيقي، وبعض الناس يرونه اللون الأكثر أناقة على الإطلاق، إذا كنتِ من محبات اللون البني، فإليكِ هذه الغرفة المميزة التي تشبه الحجرات في الثمانينات والتسعينيات من القرن الماضي.

تعرف معنا إلى أشكال غرف نوم إيطالي كلاسيك مميزة لبيت عصري بنكهة أصيلة (أ ف ب)

تعرف معنا إلى أشكال غرف نوم إيطالي كلاسيك مميزة لبيت عصري بنكهة أصيلة (أ ف ب)