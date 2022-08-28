الأقواس والقبوات والقباب في العمارة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

تتميز العمارة الليبية بالتنوع والثراء في الأفكار والأشكال، وهو ما يمكن رصده في مختلف تصميمات المباني القديمة، التي تعود إلى عصور بعيدة وحتى العصر الحديث.

ومن أبرز مفردات العمارة الليبية بشكل عام الأقواس والقبوات والقباب، حسب «آي عربي».

الأقواس: العقود الأكثر استعمالاً في ليبيا تتمثل في العقد نصف دائري والعقد المدبب قليلاً وعقد حدوة الفرس، ومما يلاحظ في هذا المضمار مدى تأثير البلاد التونسية المجاورة التي توافدت المهارات منها أكثر من غيرها من الأقطار، وتصنع هذه العقود من الآجر وفي أغلب الأحيان من البناء، كما تصنع أحياناً من الطوب الحجري المربع.

القبوات: تتخذ عادة شكلاً مستطيلاً وتكون منخفضة العقد، إن هذا النوع من القباب منتشر بكثرة في كافة أنحاء الأراضي الليبية وغالباً ما يبنى من الحجارة والمونة الجصية، إلا أن أسواق طرابلس التي أُنشئِت خلال العهد العثماني جاءت قبواتها متقاطعة، ويمكن للمرء أن يشاهد بطونها قراميد في وضع أفقي وعلى هيئة حسك السمك، مع العلم بأن هذه القراميد تكون مجرد كسوة من طبقة واحدة للقبوات عينها.

القباب: كلما كانت كروية، وقد اتبعت في تقبيبها نفس التقنية المتبعة في صنع القبوات، ولكن يوجد منها ما هو مصنوع من الآجر، وبما أنها تستند عادة إلى هيكل من البناء مربع الشكل فإن التحول من هذا الشكل إلى كيان القبة ذاتها يكون أساساً عبر جوفات مقوسة أو عبر مثلثات كروية وأحياناً قاعدة قاعدة مثمنة الشكل، ولا توجد في ليبيا جوفات مقوسة أو مثلثات كروية مزدانة بتلك المقرنصات المحببة لدى المدرسة العثمانية.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتجاهات الحديثة في البناء والديكور تحبذ دوما الاستعانة بالمفردات المحلية المميزة، من أجل منح المباني هوية مستمدة من البيئة المحيطة وتاريخ المكان.

بيت ليبي على الطراز المحلي، طرابلس (تويتر)

بيت ليبي على الطراز المحلي، طرابلس (تويتر)

بيت ليبي على الطراز المحلي، طرابلس (تويتر)