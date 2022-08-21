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5 نصائح قبل تجديد ديكور منزلك

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 أغسطس 2022, 01:12 مساء
5 نصائح قبل تجديد ديكور منزلك
يكفي إجراء تعديلات بسيطة للحصول على ديكور منزلي رائع (الإنترنت)
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ما بين الرغبة في تجديد الديكورات والأحوال الاقتصاديّة التي قد لا تسمح، تنتاب الحيرة الكثير منا.. لكن.

فقد يكفي إجراء تعديلات بسيطة؛ إذ يُعلّق مهندسو الديكور الداخلي أهمية على كل تفصيل في المنزل، والدور الذي يقوم به، سواء كان الأخير وظيفيًّا أو جماليًّا، فالديكور الداخلي هو لعبة كثيرة التفاصيل، حسب «سيدتي».

وإليك هذه النصائح
بعد إجراء البحوث على الإنترنت، على صاحبة المنزل تحديد الهوية التصميمية المرغوبة للمساحات الداخلية، ما يُسهّل البحث عن عناصر الديكور المتناسبة مع الطراز المختار.
رصد ميزانية مادية لورشة التجديد، علمًا أنه مهما قلت قيمة المبلغ، فإن هناك تعديلات قابلة للتطبيق، وتحقيق ديكورات جديدة.
الاستعانة برأي مهندس التصميم الداخلي أو طلب المشورة في غاليري بيع الأثاث.

- نصائح ديكور للمنازل الضيقة

كلما قل عدد العناصر المضافة إلى الشقة، فإن ذلك يُنجح الديكور الداخلي، ويجعل المساحات الداخلية مريحة، لأن جاذبيّة إطلالة المنزل ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالبساطة، حسب المهندسة سينتيا كرم.
اختيار قطع الأثاث والإكسسوارات المُحملة بالقصص الشخصية أو حتى الاعتماد على الذات في تجديد بعض المفروشات، يعمقان الإحساس بالمكان.

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