مميزات طراز الديكور الريفي الفرنسي

القاهرة - بوابة الوسط

يمزج الأسلوب الريفي الفرنسي بين الطرازين الريفي والعتيق (فنتدج)، أي بين الراحة والشياكة والأناقة، مع خصائص دالة إلى الأنوثة نتيجة استخدام الأشكال المنحنية والخامات الرقيقة والنعومة في الخشبيات، وإطلالة تبدو على الموضة، حسب «سيدتي».

خصائص الطراز:

1- أقمشة المفروشات الناعمة والمنقوشة بنقوش مميزة.

2- الخشب المطلي بطريقة ناعمة.

3- طغيان الأثاث الخشبي المعروف بخطوطه المائلة والحفر الناعم.

4- الاتجاه اللوني في الأسلوب المذكور هو حار، ويشتمل على التدرجات الدافئة من الأصفر والزهري، إضافة إلى الأزرق والكريمي وألوان الطين.

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5- «توال دو جوي» أو النسيج ذو الزخرفة أحادية اللون المميزة؛ ويذكر أن النسيج المذكور يستعيد الألق أخيرًا في مجموعات الملابس والأثاث والإكسسوارات، ومنها مجموعة «ديور ميزون». ولناحية الديكور الداخلي، يبدو النسيج المذكور في الأقمشة التي تنجد المفروشات أو تغلف الوسائد، مع التنسيق مع ألوان ونقوش أخرى طبيعية لأزهار (دوار الشمس، مثلًا) وغيرها.

6- الأسقف الخشبية واضحة المسام والمستلة من السنديان أو البلوط الفرنسي.

7- الأحجار الطبيعية التي تكسو الأرضيات.

8- المطابخ المريحة المصنوعة من الخشب، مع الحفر الخفيف على الجدران.

الأسلوب الريفي الفرنسي يمزج بين الطرازين الريفي والعتيق (الإنترنت)

الأسلوب الريفي الفرنسي يمزج بين الطرازين الريفي والعتيق (الإنترنت)