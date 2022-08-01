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أفكار مدهشة لديكور منزلي يناسب الصيف

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 أغسطس 2022, 01:16 مساء
أفكار مدهشة لديكور منزلي يناسب الصيف
ديكور صيفي (الإنترنت)
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مثلما يُغير الأشخاص نوع ملابسهم في الفصول المختلفة، تحتاج البيوت لإجراء بعض التعديلات البسيطة في تصميماتها الداخلية، لكي تتناسب مع طبيعة كل فصل.

ففي الصيف يُفضل أن يعكس منزلك أجواء الراحة والهدوء والبهجة والترفيه، إضافة إلى رائحة الهواء النقي، وفق «سوبر ماما».

وهنا سنقدم لكِ بعض الأفكار لتجديد المنزل وجلب الانتعاش والبرودة له.

أضيفي ألوانا مبهجة إلى منزلك: الألوان في الديكور لها تأثير مهم في نفسية أسرتك، سواء كانت هذه الإضافة عبارة عن لوحات جديدة بألوان فاقعة، مثل الأصفر والبرتقالي والأزرق، أو كانت على شكل بعض الورود الملونة، وبإمكانك أيضا الاستعانة بالأكواب والأباريق المزخرفة. ولا مانع من تخصيص بعض الستائر ذات الألوان الفاتحة والمبهجة لاستخدامها خلال فترة الصيف فقط، هذه الألوان ستجعل ديكور منزلك منعشا ومفرحا خلال أيام الصيف الحارة.

تخلصي من السجاد والموكيت: إذا كانت أرضية منزلك مصنوعة من الرخام أو السيراميك أو حتى البورسلين أنيق المظهر، ننصحك بالتخلص من السجاجيد وقطع الموكيت طوال فترة الصيف، بهذا ستساعدين على تبريد المنزل بشكل أسرع والحفاظ عليه باردا فترة أطول، حيث إن السيراميك والبورسلان والرخام سيحتفظ بالبرودة بعكس السجاد.

اهتمي بشرفة منزلك: كلما كانت درجة الحرارة مرتفعة في أيام الصيف يميل معظمنا إلى قضاء وقته في شرفة المنزل، لهذا ضعي بعض الكراسي المناسبة وطاولة كبيرة في الشرفة بشكل يشجع على تبادل الحوار بين أفراد الأسرة، واستمتعي معهم بنسمات الهواء المنعشة في ساعات الصباح الأولى وطوال الليل. وإذا كانت مساحة الشرفة في منزلك كبيرة نسبيّا، يمكنك وضع أرجوحة بها للجلوس والاسترخاء عليها ليلا.

استخدمي الستائر الخفيفة: مع توديعك لفصل الشتاء، تخلصي من الستائر السميكة واستخدمي تلك الخفيفة والشفافة، والتي عادة ما تكون مصنوعة من أقمشة تسمح لنسمات الهواء الباردة بالدخول بسهولة إلى منزلك.

ستضفي هذه الستائر أيضا لمسة من الضوء على ديكورات البيت، وهو ما يجعلك أنتِ وأسرتك تستمتعون بالإضاءة الطبيعية وتجدد الهواء المستمر.

ضعي إناء ضخما من الماء البارد أو العصير بغرفة المعيشة: املئيه بالثلج والعصائر المنعشة وزينيه بالورود، أضيفي كذلك صينية من الأكواب الأنيقة وطبقا من الفواكه الموسمية الشهية إلى الطاولة نفسها، وستتمتعين بديكور منزلي بسيط وأنيق وكوب عصير منعش طوال اليوم في الوقت نفسه.

استعيني بالمفارش والملاءات البيضاء: اللون الأبيض أحد أكثر الألوان الرائجة التي تعطي شعورا بالبرودة والانتعاش في فصل الصيف، فهو يعكس ضوء الشمس، ما يقلل من الشعور بدرجات الحرارة المرتفعة. وهذا يساعدك على الشعور بالانتعاش قدر الإمكان طوال شهور الصيف الحارة، لذلك ننصحك باستبدال ستائر وملاءات ومفارش منزلك الملونة بأخرى بيضاء اللون.

زيني منزلك بالنباتات: انقلي أجواء الحدائق والهواء الطلق إلى بيتك من خلال وضع المزهريات وأصص الزرع في الداخل قرب النوافذ أو في الخارج بالشرفات، لأن النباتات المنزلية تمنح شكلا جديدا ومميزا ورائحة منعشة وجذابة وتخلص المنزل من السموم، كما تزيد من شعور أفراد الأسرة بالراحة والاسترخاء.

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