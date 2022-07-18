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كيف تستغل المساحات الفارغة في منزلك

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 يوليو 2022, 11:33 صباحا
كيف تستغل المساحات الفارغة في منزلك
أفكار مميزة لاستغلال أركان المساحات الفارغة في المنزل (الإنترنت)
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يمكن استغلال كل ركن متاح أو مساحة فارغة في منزلك في ترقية الديكورات الداخلية؛ سواء صغرت مساحة المنزل أو كبرت.

إليك بعض الأفكار القابلة للتطبيق في المساحة المتروكة في المسكن، حسب «سيدتي».

زاوية للقراءة
تُعلق مهندسة التصميم الداخلي سهى السيد أهمية على المساحة الفارغة في المنزل، وتقول إن «المساحة المذكورة تقوم بدور الربط بين عناصر التصميم الداخلي، كما تمنح الغرفة طابعا مميزا، خصوصا عند شغل الزاوية المذكورة بقطعة أثاث جريئة لناحية اللون، فيما لون الأثاث السائد محايد في المكان أو حتى قد تستقبل الزاوية إكسسوارا. من جهة ثانية، قد يستغل الجدار في الزاوية ويستقبل مرآة، ما يخلق شعورا باتساع الفراغ».

نباتات الظل «تنعش» الزاوية
في الآتي، تُعدد المهندسة سهى مجموعة من الأفكار لاستغلال المساحات الداخلية المُهملة في المنزل، علما أن المساحات الفارغة تتمركز تحت الشباك أو في زاوية الغرفة أو حتى هي عبارة عن حائط فارغ:

في المساحة القريبة من الشباك، تنصح المهندسة سهى بوضع مقعد، ما يسمح بالاسترخاء، والإطلالة على الخارج، خصوصا إذا كان الشباك يطل على منظر طبيعي.

لكن، إذا كانت المساحة المذكورة محدودة، فإن توزيع النباتات فيها يمثل فكرة جذابة، مع اختيار الزرع الذي يحب نور الشمس، علما أن تقريب المساحات الداخلية من الطبيعة عبر نباتات الظل هو اتجاه سائد في الديكور.

فازة تجمل الزاوية
في المساحة المُهملة الواقعة في إحدى زوايا الغرفة، المساحة التي يبدو الوصول إليها صعبا، تتألق قطعة الإكسسوار الثمينة أو المنحوتة الدقيقة، أو حتى الإضاءة الفنية التي قد تحملها ثريا متدلاة إلى حد يقرب من رؤوس الجالسين في المكان أو الإضاءة المنبثقة من الحائط أو حتى المصباح الأرضي. من جهةٍ ثانيةٍ، قد تتحول الزاوية إلى مكان للتخزين، بعد دعمها بالرفوف أو الخزائن حسب المتاح.

زاوية لافتة ومستغلة في التخزين
في المساحة الكبيرة غير المُستغلة نتيجة تعدد غرف المنزل، توزع مفروشات إضافية لتصميم زاوية للقراءة، على أن تتألف من رفوف وكنبة صغيرة، أو لابتداع مكتب منزلي، أو حتى لاستضافة آلة موسيقية (بيانو، مثلا) إذا كان أحد أفراد المنزل يهوى العزف.

من الممكن أيضا شغل المساحة بالرفوف المُحملة بالتذكارات من الأسفار وبالصور العائلية.

أفكار مميزة لاستغلال أركان المساحات الفارغة في المنزل (الإنترنت)
أفكار مميزة لاستغلال أركان المساحات الفارغة في المنزل (الإنترنت)
أفكار مميزة لاستغلال أركان المساحات الفارغة في المنزل (الإنترنت)
أفكار مميزة لاستغلال أركان المساحات الفارغة في المنزل (الإنترنت)
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