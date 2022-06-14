عرض إبداعات مصممي الديكور الأوكرانيين في ميلانو

القاهرة - بوابة الوسط

حرص مهندسو ديكور من أوكرانيا على عرض أعمالهم على هامش معرض ميلانو للأثاث، دفاعا عن إرثهم الثقافي المهدد، بفعل انتهاكات الجيش الروسي.

وقالت المصممة الأوكرانية فيكتوريا ياكوشا (39 عاما): «هذه ليست حربا بين أوكرانيا وروسيا، لكنها تعني العالم أجمع، إنها حرب بين الديموقراطية والإمبريالية»، وفق «فرانس برس».

وسيكون معرضها «تشورنوزيم» (الأرض السوداء - بالأوكرانية) الذي يقام في مقر جمعية «تي 12 لاب» الثقافية، أحد أبرز المحطات ضمن فعاليات «فوري صالونه» الذي يقام بموازاة معرض الأثاث.

ويبدو اللون الأسود الذي يعكس الرابط مع الأرض الأوكرانية بتربتها القاتمة، موجودا في كل مكان. وتوضح فيكتوريا ياكوشا من بروكسل حيث تعيش منذ عامين «نستمد قوتنا من أرض أجدادنا. لا يمكننا الكلام عن لون آخر حاليا».

ومن خلال أثاثها المعاصر ذي الأسلوب البسيط والمبتكر، تروي ياكوشا، الاسم الكبير في مجال تصميم الديكور في أوكرانيا، قصة تقاليد متوارثة عبر الأجيال وتقنيات حرفية أوكرانية تشكل مصدر إلهام لها.

رمز تاريخي

من رمز تاريخي منسوج على سجادة ويعود إلى عصر حضارة كيوكوتيني (تريبيليان)، أسلاف الأوكرانيين، إلى مزهرية من طراز «كومانيك» من الطين احتفاءً بالمهارات القديمة في مجال الخزفيات، مرورا بمصابيح على شكل زهرة دوار الشمس... كل شيء من المعروضات يحيل الزائرين إلى مفهوم خصوبة التربة.

وتقول ياكوشا إنه بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، «كان الصدمة كبيرة للغاية ما أعاق قدرتي على الإبداع. كل أفكاري كانت مع عائلتي في دونباس وفريق عملي هناك والحرفيين الذين يتعين الحفاظ على أمنهم»، حسب «فرانس برس».

لكنها تؤكد أنها عاودت «مهمتها» الرامية إلى أن «نظهر للعالم إبداع الثقافة الأوكرانية وجمالها وأن نؤكد هوية» أوكرانيا بمواجهة روسيا.

ورأت علامتها التجارية «فاينا» النور مع الثورة الأوكرانية المؤيدة للغرب سنة 2014 والتي كان مركزها في ساحة ميدان بالعاصمة كييف وانتهت بسقوط رئيس البلاد المؤيد لموسكو. وتقول «أردنا الدفاع عن أرضنا وحريتنا» من خلال التصميم.

وتباع منتجات «فاينا» في 42 بلدا بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، ويعود ريعها جزئيا إلى تمويل متاحف ومؤسسات ثقافية أخرى في أوكرانيا للمساعدة على حماية القطع المعروضة.

أشكال هندسية

تشارك أيضا في المعرض الإيطالي مصممة ديكور أخرى هي كاترينا سوكولوفا (38 عاما) التي انتقلت مع طفلها البالغ أحد عشر شهرا ووالديها إلى ميلانو من لفيف في غرب أوكرانيا لعرض منتجات علامتها التجارية «نوم» في موقع «سوبرستوديو بيو».

وقد اضطرت إلى وقف العمل على مجموعتها الجديدة بسبب الحرب. وتشرح الوضع بعد بدء الغارات الروسية على العاصمة كييف، قائلة «نمنا على مدى أسبوع في موقف السيارات تحت الأرض في عمارتنا»، قبل الفرار بالسيارات إلى لفيف قرب الحدود البولندية.

وفي لفيف، حيث لجأ أيضا مورّدوها، «تستهدف الهجمات الروسية خصوصا المنشآت العسكرية، لكن لم يعد هناك أي مكان آمن في أوكرانيا».

وبعد استراحة قسرية لشهرين، استأنفت كاترينا سوكولوفا وشريكها أركادي فارتانوف العمل، لتفادي «زوال التصميم الأوكراني من خريطة العالم».

وتستلهم كاترينا سوكولوفا أعمالها من الرسام الأوكراني كازيمير ماليفيتش، وهو فنان تجريدي من القرن العشرين، مستعيدة أشكاله الهندسية الأحادية الألوان.

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والقطعة المحورية في المعرض هي أريكة مبطنة بالإسفنج مغطاة بنسيج من الصوف المجعد، صُنعت بمناسبة الذكرى المئوية لتيار «باوهاوس» الفني الذي أسسه والتر غروبيوس في ألمانيا العام 1919.

كذلك تحمل طاولات قهوة مصنوعة من الفولاذ، ومنحوتة من حرفيين أوكرانيين، رسوماً يدوية تذكر بالتموجات في الماء.

وتقول كاترينا سوكولوفا إن «هذه الحرب أشبه بعودة ستالين. نريد أن نتجنب بأي ثمن العودة تحت سيطرة الاتحاد السوفيتي وحماية الثقافة الأوكرانية».