Atwasat

عرض إبداعات مصممي الديكور الأوكرانيين في ميلانو

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 يونيو 2022, 10:14 صباحا
عرض إبداعات مصممي الديكور الأوكرانيين في ميلانو
مصابيح «سونيا» (أي «دوار الشمس» بالأوكرانية) للمصممة فيكتوريا ياكوشا معروضة في ميلانو في التاسع من يونيو 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

حرص مهندسو ديكور من أوكرانيا على عرض أعمالهم على هامش معرض ميلانو للأثاث، دفاعا عن إرثهم الثقافي المهدد، بفعل انتهاكات الجيش الروسي.

وقالت المصممة الأوكرانية فيكتوريا ياكوشا (39 عاما): «هذه ليست حربا بين أوكرانيا وروسيا، لكنها تعني العالم أجمع، إنها حرب بين الديموقراطية والإمبريالية»، وفق «فرانس برس».

وسيكون معرضها «تشورنوزيم» (الأرض السوداء - بالأوكرانية) الذي يقام في مقر جمعية «تي 12 لاب» الثقافية، أحد أبرز المحطات ضمن فعاليات «فوري صالونه» الذي يقام بموازاة معرض الأثاث.

ويبدو اللون الأسود الذي يعكس الرابط مع الأرض الأوكرانية بتربتها القاتمة، موجودا في كل مكان. وتوضح فيكتوريا ياكوشا من بروكسل حيث تعيش منذ عامين «نستمد قوتنا من أرض أجدادنا. لا يمكننا الكلام عن لون آخر حاليا».

ومن خلال أثاثها المعاصر ذي الأسلوب البسيط والمبتكر، تروي ياكوشا، الاسم الكبير في مجال تصميم الديكور في أوكرانيا، قصة تقاليد متوارثة عبر الأجيال وتقنيات حرفية أوكرانية تشكل مصدر إلهام لها.

رمز تاريخي
من رمز تاريخي منسوج على سجادة ويعود إلى عصر حضارة كيوكوتيني (تريبيليان)، أسلاف الأوكرانيين، إلى مزهرية من طراز «كومانيك» من الطين احتفاءً بالمهارات القديمة في مجال الخزفيات، مرورا بمصابيح على شكل زهرة دوار الشمس... كل شيء من المعروضات يحيل الزائرين إلى مفهوم خصوبة التربة.

وتقول ياكوشا إنه بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، «كان الصدمة كبيرة للغاية ما أعاق قدرتي على الإبداع. كل أفكاري كانت مع عائلتي في دونباس وفريق عملي هناك والحرفيين الذين يتعين الحفاظ على أمنهم»، حسب «فرانس برس».

لكنها تؤكد أنها عاودت «مهمتها» الرامية إلى أن «نظهر للعالم إبداع الثقافة الأوكرانية وجمالها وأن نؤكد هوية» أوكرانيا بمواجهة روسيا.

ورأت علامتها التجارية «فاينا» النور مع الثورة الأوكرانية المؤيدة للغرب سنة 2014 والتي كان مركزها في ساحة ميدان بالعاصمة كييف وانتهت بسقوط رئيس البلاد المؤيد لموسكو. وتقول «أردنا الدفاع عن أرضنا وحريتنا» من خلال التصميم.

وتباع منتجات «فاينا» في 42 بلدا بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، ويعود ريعها جزئيا إلى تمويل متاحف ومؤسسات ثقافية أخرى في أوكرانيا للمساعدة على حماية القطع المعروضة.

أشكال هندسية
تشارك أيضا في المعرض الإيطالي مصممة ديكور أخرى هي كاترينا سوكولوفا (38 عاما) التي انتقلت مع طفلها البالغ أحد عشر شهرا ووالديها إلى ميلانو من لفيف في غرب أوكرانيا لعرض منتجات علامتها التجارية «نوم» في موقع «سوبرستوديو بيو».

وقد اضطرت إلى وقف العمل على مجموعتها الجديدة بسبب الحرب. وتشرح الوضع بعد بدء الغارات الروسية على العاصمة كييف، قائلة «نمنا على مدى أسبوع في موقف السيارات تحت الأرض في عمارتنا»، قبل الفرار بالسيارات إلى لفيف قرب الحدود البولندية.

وفي لفيف، حيث لجأ أيضا مورّدوها، «تستهدف الهجمات الروسية خصوصا المنشآت العسكرية، لكن لم يعد هناك أي مكان آمن في أوكرانيا».

وبعد استراحة قسرية لشهرين، استأنفت كاترينا سوكولوفا وشريكها أركادي فارتانوف العمل، لتفادي «زوال التصميم الأوكراني من خريطة العالم».

وتستلهم كاترينا سوكولوفا أعمالها من الرسام الأوكراني كازيمير ماليفيتش، وهو فنان تجريدي من القرن العشرين، مستعيدة أشكاله الهندسية الأحادية الألوان.

- تنسيق البرتقالي في ديكورات منزلك
نصائح لتهوية المنزل بطريقة صحية صيفا

والقطعة المحورية في المعرض هي أريكة مبطنة بالإسفنج مغطاة بنسيج من الصوف المجعد، صُنعت بمناسبة الذكرى المئوية لتيار «باوهاوس» الفني الذي أسسه والتر غروبيوس في ألمانيا العام 1919.

كذلك تحمل طاولات قهوة مصنوعة من الفولاذ، ومنحوتة من حرفيين أوكرانيين، رسوماً يدوية تذكر بالتموجات في الماء.

وتقول كاترينا سوكولوفا إن «هذه الحرب أشبه بعودة ستالين. نريد أن نتجنب بأي ثمن العودة تحت سيطرة الاتحاد السوفيتي وحماية الثقافة الأوكرانية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دوري الأمم الأوروبية.. فرنسا تخسر أمام كرواتيا وتفقد اللقب

دوري الأمم الأوروبية.. فرنسا تخسر أمام كرواتيا وتفقد اللقب
مارسيلو يبكي في وداع عاطفي لـ«ريال مدريد»

مارسيلو يبكي في وداع عاطفي لـ«ريال مدريد»
العراق.. عاصفة ترابية جديدة وتعليق موقت للرحلات في مطار بغداد

العراق.. عاصفة ترابية جديدة وتعليق موقت للرحلات في مطار بغداد
«معهد ستوكهولم»: عدد الأسلحة النووية في العالم سيرتفع لأول مرة منذ 35 عاما

«معهد ستوكهولم»: عدد الأسلحة النووية في العالم سيرتفع لأول مرة منذ 35 عاما
دي مايو يتحدث عن «أسابيع حاسمة» في مشكلة حظر تصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا

دي مايو يتحدث عن «أسابيع حاسمة» في مشكلة حظر تصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا
هالاند يتحدث عن غوارديولا بعد التوقيع الرسمي لمانشستر سيتي مقابل 55 مليون يورو (صور)

هالاند يتحدث عن غوارديولا بعد التوقيع الرسمي لمانشستر سيتي مقابل 55 مليون يورو ...
تثبيت التبديلات الخمسة في كرة القدم بشكل نهائي

تثبيت التبديلات الخمسة في كرة القدم بشكل نهائي
«الأناضول»: الرئاسة التركية تحيل إلى البرلمان مذكرة تمديد وجود القوات في ليبيا 18 شهرا

«الأناضول»: الرئاسة التركية تحيل إلى البرلمان مذكرة تمديد وجود القوات في ليبيا ...
حيدر السايح يوضح حقيقة انتشار «فيروس المدارس»

حيدر السايح يوضح حقيقة انتشار «فيروس المدارس»
عملة «بيتكوين» تسجل أدنى مستوياتها في 18 شهرا عند 25 ألف دولار

عملة «بيتكوين» تسجل أدنى مستوياتها في 18 شهرا عند 25 ألف دولار
الطفل مصطفى البركولي يعود لأهله بعد أكثر من عام على خطفه (فيديو)

الطفل مصطفى البركولي يعود لأهله بعد أكثر من عام على خطفه (فيديو)
شاهد في «اقتصاد بلس»: ليبيا ثاني أرخص دولة في العالم يباع بها البنزين

شاهد في «اقتصاد بلس»: ليبيا ثاني أرخص دولة في العالم يباع بها البنزين
كاركاتير حليم - صراع النفط في ليبيا

كاركاتير حليم - صراع النفط في ليبيا
«حراك الفرصة الأخيرة»: لقاء القاهرة الفرصة الأخيرة لإنقاذ ليبيا والذهاب إلى الانتخابات

«حراك الفرصة الأخيرة»: لقاء القاهرة الفرصة الأخيرة لإنقاذ ليبيا والذهاب إلى ...
شاهد: غرق سفينة محملة بمواش في ميناء سواكن السوداني في طريقها إلى السعودية

شاهد: غرق سفينة محملة بمواش في ميناء سواكن السوداني في طريقها إلى السعودية
سلسلة مطاعم «ماكدونالدز» السابقة في روسيا تعود بنسخة محلية.. ما هو الاسم الجديد؟

سلسلة مطاعم «ماكدونالدز» السابقة في روسيا تعود بنسخة محلية.. ما هو الاسم الجديد؟
ظروف عودة الصورة

ظروف عودة الصورة
الصين «ستقاتل حتى النهاية» لمنع استقلال تايوان

الصين «ستقاتل حتى النهاية» لمنع استقلال تايوان
 المزيد من ديكور

تعليقات

عناوين ذات صلة
طرق فعالة لتنظيف أواني الطبخ بسهولة
طرق فعالة لتنظيف أواني الطبخ بسهولة
قبل قدوم العيد.. نظفي منزلك بكل سهولة
قبل قدوم العيد.. نظفي منزلك بكل سهولة
المباني الخشبية.. خطوة صديقة للبيئة
المباني الخشبية.. خطوة صديقة للبيئة
نقاط أساسية في تصميم المطبخ المعاصر
نقاط أساسية في تصميم المطبخ المعاصر
ديكورات تدمج النمط المغاربي بالحداثة
ديكورات تدمج النمط المغاربي بالحداثة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ديكورات تدمج النمط المغاربي بالحداثة
ديكورات تدمج النمط المغاربي بالحداثة...
نصائح لتهوية المنزل بطريقة صحية صيفا
نصائح لتهوية المنزل بطريقة صحية صيفا...
تنسيق البرتقالي في ديكورات منزلك
تنسيق البرتقالي في ديكورات منزلك...
عرض إبداعات مصممي الديكور الأوكرانيين في ميلانو
عرض إبداعات مصممي الديكور الأوكرانيين في ميلانو...
المزيد
عرض إبداعات مصممي الديكور الأوكرانيين في ميلانو
عرض إبداعات مصممي الديكور الأوكرانيين في ميلانو...
تنسيق البرتقالي في ديكورات منزلك
تنسيق البرتقالي في ديكورات منزلك...
نصائح لتهوية المنزل بطريقة صحية صيفا
نصائح لتهوية المنزل بطريقة صحية صيفا...
ديكورات تدمج النمط المغاربي بالحداثة
ديكورات تدمج النمط المغاربي بالحداثة...
نقاط أساسية في تصميم المطبخ المعاصر
نقاط أساسية في تصميم المطبخ المعاصر...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط