تنسيق البرتقالي في ديكورات منزلك

القاهرة - بوابة الوسط

يعد البرتقالي لون شديد الجرأة، حسب ما يصفه خبراء ومصممو الديكور، لذا ينبغي أن يكون في أماكن محددة في بيتك، ويجب أن تراعي اختيار الألوان الأخرى هادئة ومريحة.

ولا جدال حول أن اللون البرتقالي من الألوان المبهجة والجريئة المفضلة لكثير من الناس، لكن إضافته إلى ديكور شقتك قد يكون محيرًا بعض الشيء، وفق «سوبر ماما».

ستائر باللون البرتقالي: إذا كنتِ ترغبين في لمسة برتقالية، فيمكنكِ أن تصممي ستائر بسيطة طبقة واحدة باللون البرتقالي، مع حوائط بلون فاتح حيادي كالأبيض أو البيج، تناسب الستائر الأثاث الفاتح، يمكنكِ أن تضيفي مزهرية بزهور برتقالية لتقابل لون الستائر.

سجادة باللون البرتقالي: يمكنكِ استخدام سجادة بدلًا عن الستائر للحصول على لمسة برتقالية لطيفة، يمكن أن تكون الستائر مثل تلك التي في الصورة برتقالية اللون من أسفل، يناسب اللون الرمادي الفاتح البرتقالي ويجعله واضحًا ولطيفًا، يمكنكِ استخدام وسادة صغيرة باللون البرتقالي أو مزهرية بزهور برتقالية لتقابل لون السجادة.

أريكة باللون البرتقالي: قد يبدو اختيار الأثاث باللون البرتقالي مخيفًا بعض الشيء، لكن مع اختيار لون ملائم له كاللون الرمادي الداكن سيبدو الاختيار مذهلًا، خاصةً إذا أدخلتِ لمسة بيضاء مع الرمادي.

حائط باللون البرتقالي: يمكنكِ دهن أحد الحوائط في غرفة رئيسية في منزلك كالصالون أو غرفة السفرة باللون البرتقالي، يمكن للون البرتقالي أن يناسب الأثاث الخشب باللون البني بدرجاته، وكذلك اللون الأبيض واللون الرمادي، يمكنكِ أيضًا أن تستخدمي لمسة خضراء بسيطة في الأثاث.

وحدات إضاءة باللون البرتقالي: وحدات الإضاءة البرتقالية مذهلة حقًا، ويمكنكِ استخدامها في أكثر من مكان كالمطبخ والحمام، والغرف الرئيسية في منزلك كالريسبشن وغرفة السفرة.

غرفة كاملة بالبرتقالي: قد يبدو تلوين غرفة كاملة بالبرتقالي غريبًا، لكن قد يكون مميزًا جدًا إذا اخترتِ درجة فاتحة وهادئة من البرتقالي، مع أثاث فاتح جدًا وهادئ تمامًا.