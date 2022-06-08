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نصائح لتهوية المنزل بطريقة صحية صيفا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 يونيو 2022, 12:18 مساء
نصائح لتهوية المنزل بطريقة صحية صيفا
التهوية من الأمور اليومية الضرورية لكل بيت نظرا لفوائدها الصحية خصوصا في الصيف (الإنترنت)
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توصي مجلة «بريجيته» الألمانية بأن تتم عملية تهوية المنزل في ساعات الصباح المبكرة أو بعد غروب الشمس لأن التهوية في الظهيرة وأثناء سطوع الشمس، تؤدي لدخول الهواء الساخن للمنزل.

وللتخلص من الجراثيم المحتملة، يفضل فتح نوافذ البيت كلها مرة واحدة، لأن تيار الهواء في هذه الحالة يزيد من فاعلية التهوية ويجدد الهواء في كل مكان.

ويحذر الخبراء من أن توقيت التهوية الخاطئ يمكنه أن يتسبب في انتشار العفن على جدران المنزل، ففتح الأبواب والنوافذ في فترات سطوع الشمس يؤدي لدخول الهواء الساخن وبالتالي يزيد من درجة الرطوبة في المنزل وهو ما يعتبر بيئة مناسبة للعفن على الجدران، حسب «المصري اليوم».

 أثناء سطوع الشمس 
حسب المجلة، فمن المهم للغاية الحرص على إبقاء النوافذ مغلقة أثناء فترات سطوع الشمس الحارة وذلك بعد التهوية، فدخول الهواء الساخن للمنزل سهل للغاية ولكنه ضيف ثقيل للغاية، يصعب إخراجه من البيت بعد دخوله.

وتعتبر شهور الصيف فرصة مناسبة للبعض لتهوية قبو المنزل وهو أمر مفيد لكنه يحتاج للحذر، لأن دخول الحرارة لهذا المكان تزيد من فرصة الرطوبة وبالتالي يمكن تكون العفن بسهولة، لاسيما وأن القبو عادة ما يتميز بأنه أبرد من أي مكان آخر في البيت حتى في أيام الصيف الحارة.

تهوية القبو 
ينصح الخبراء باختيار أيام باردة لتهوية القبو بحيث لا تختلف الحرارة داخل القبو وخارجه بشكل كبير، أو التهوية في فترات الصباح الباكر أو المساء، ومن النصائح المهمة هنا في التهوية، هو عدم ترك النافذة نصف مفتوحة لساعات طويلا، ولكن فتح جميع النوافذ ليحدث تيار هوائي قادر على تجديد الهواء داخل القبو.

ولتقليل درجة الرطوبة في المنزل يجب تجنب مسألة تجفيف الملابس بعد غسلها داخل المنزل، فأفضل وأسرع طريقة هي تجفيف الملابس في الشرفة أو في الحديقة أو أي مكان مفتوح، أما بالنسبة لمن لا تتوافر لديهم هذه الإمكانية، فيجب عليهم زيادة مرات التهوية للمنزل لتقليل الرطوبة.

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