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ديكورات تدمج النمط المغاربي بالحداثة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 مايو 2022, 03:35 مساء
ديكورات تدمج النمط المغاربي بالحداثة
روافد الطراز المغاربي تتعدد في فن الديكور الداخلي (الإنترنت)
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تتميز المجالس المغاربية التقليدية بالأسقف المنحوتة والملونة، والشبابيك المُزودة بزخارف مستلهمة من الطراز الإسلامي والأقواس المعمارية، حسب المصممة سهى السيد.

كما أنها تشمل الكنبات المتصلة جلساتها ببعضها البعض، وذات الظهر المنخفض والألوان الجريئة والوسائد المطرزة، وفق «سيدتي».

وتوضح أن الصالونات المغاربية العصرية تتبنى جزءا من ملامح المجالس التقليدية، كما تضيف إليها من أي طراز عصري آخر.

الطراز المغاربي الانتقائي: يدمج الطراز المغربي الانتقائي أكثر من طراز ببعضها البعض لخلق جو من التنويع في الحضارات في دواخل المنزل.

يهوى محبو الترحال والاستكشاف هذا الطراز، الذي يمزج ملامح من الطراز المغربي، كالسجاد والتحف النحاسية، مع الكنبات والإضاءة من أي طراز آخر، لخلق جو أندلسي عصري.

الطراز المغاربي الصناعي: يروج هذا الطراز أخيرا، حيث يوظف المفروشات والإكسسوارات المعدنية والألوان والأقمشة الحديثة الدارجة والمتوافرة في معارض الديكور، مع الطراز المغاربي الحديث من خلال الوسائد والسجادة والمقاعد المنخفضة (بوف)، إضافة إلى بعض التحف، مثل: الفوانيس العصرية والثريات المغاربية العصرية.

يذكر أنه مهما كانت العناصر المغربية ضئيلة في الفراغ المعماري، إلا أن الطراز المغاربي قادر على طبع الأخير بهويته لقوة زخارفه وتصاميمه.

روافد الطراز المغاربي تتعدد في فن الديكور الداخلي (الإنترنت)
روافد الطراز المغاربي تتعدد في فن الديكور الداخلي (الإنترنت)
روافد الطراز المغاربي تتعدد في فن الديكور الداخلي (الإنترنت)
روافد الطراز المغاربي تتعدد في فن الديكور الداخلي (الإنترنت)
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