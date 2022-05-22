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نقاط أساسية في تصميم المطبخ المعاصر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 مايو 2022, 01:20 مساء
نقاط أساسية في تصميم المطبخ المعاصر
المطبخ المعاصر (الإنترنت)
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تحوُّل المطبخ المستقل بمساحته إلى «مفتوح»، بحيث يلتحق بمنطقة الجلوس، هو تصميم يمثل تطورًا ثقافيًا لمفهوم المطبخ الذي لم يعد مجرد منطقة خاصة بإعداد الطعام، بل منطقة مؤثرة بشكل كبير في الديكور المنزلي.

كما أن مساحة المطبخ، مهما صغرت، لا تقف عائقًا أمام تنفيذ تصميم أنيق وعملي، فمحتويات الحيز أمست قليلة، في إطار التصميم المعاصر، ومنظمة، بصورة موفرة لسهولة الحركة داخل المكان، وفق «سيدتي».

ويجب التركيز على النقاط الآتية في تصميم المطبخ:
الخزائن تُمثل جزءًا لا يتجزأ من التصميم.
حضور «الجزيرة» أو «الكاونتر» في المطبخ رئيسي، مهما صغرت مساحة الحيز.
ألوان الطلاء المحايدة، لا سيما الرمادي والكريمي والعاجي والقرنفلي، رائجة أخير.

- حلول الديكور للمطابخ الضيقة

الإنارة تقوم بدور مهم في التصميم.
من المهم البعد عن اختيار السيراميك الناعم للأرضيات، وذلك لتفادي للانزلاق.
أدوات المطبخ الكهربائية، خاصة الثلاجة وفرن الغاز مصممة من الفولاذ المقاوم للصدأ ولبصمات الأصابع، والمطلي باللون الأسود، تماشيًا مع الموضة الدارجة، علمًا بأن الأجهزة الكهربائية تدمج بالتصميم.

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