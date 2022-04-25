قبل قدوم العيد.. نظفي منزلك بكل سهولة

القاهرة - بوابة الوسط

يعد تنظيف المنزل عملًا شاقًا بالنسبة لكل ربة منزل، لكن لا داعي للقلق، فالأمر قد لا يتطلب أكثر من تنظيم بعض الأمور، ليصبح سهلًا.

إليكِ خطوات بسيطة تساعدكِ في تنظيف المنزل بسرعة وسهولة، خصوصاً قبل قدوم العيد، وفق «شملولة».

وداعًا للفوضى

ضعي سلة في كل غرفة أو على الأقل في غرفة واحدة لإلقاء المهملات أو الأشياء المتراكمة والكراكيب بها، لتتجنبي حدوث أي فوضى في المكان، وضعي أيضًا سلة للورق وسلة أخرى للملابس التي يجب غسلها وأخرى للعب الأطفال.

تنظيم العمل

يمكنكِ العمل من أعلى إلى أسفل، في البداية، فنظفي الغبار من على الأشياء المرتفعة كالستائر والسقف واﻷبواب، وبعدها اكنسي اﻷرض من اليمين إلى اليسار، هذه الطريقة ستساعدكِ على الانتهاء سريعًا من تنظيف الغرفة، دون أن يفوتك شيء.

المنفضة

استخدمي المنفضة لتنظيف الستائر والنوافذ وقطع الأثاث والجلود، لتوفري على نفسكِ الكثير من الوقت في التخلص من اﻷتربة، واستخدمي المكنسة لتنظيف السجاد.

نظافة الزجاج والحمام

حافظي دائمًا على نظافة زجاج الحمام، فعلى اﻷقل كلما دخلت إليه لمعيه جيدًا، واحرصي على تنظيف حوض الحمام من بقع المعجون أو الصابون مثلًا باستمرار، لتوفري على نفسكِ كثيرًا من التعب فيما بعد.

أحواض الاستحمام

بعد الانتهاء من تلميع الحمام وتنظيف الحوض من بقايا الصابون والشامبو والأشياء الأخرى، اغسلي البانيو جيدًا وحاولي قدر الإمكان جعله نظيفًا دائمًا، حتى لا تعاني بعد ذلك من انسداده أو تراكم الأوساخ فيه وبهتان لونه مع الوقت.

غسالة اﻷطباق

ضعي الأطباق بعد الانتهاء من تناول الطعام مباشرة في غسالة اﻷطباق، واذهبي لإنجاز بعض الأشغال والأعمال المنزلية الأخرى حتى تفرغ من الغسل، أو ارتاحي إذا لم يكن وراءك أي شيء آخر.