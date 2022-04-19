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طرق فعالة لتنظيف أواني الطبخ بسهولة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 أبريل 2022, 02:59 مساء
طرق فعالة لتنظيف أواني الطبخ بسهولة
أواني الطبخ (الإنترنت)
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يعد الجزء الأصعب بعد الانتهاء من عملية الطهي هو تنظيف الأواني، خاصًة التي تحتوي على دهون أو طعام محترق أو ملتصق.

استخدمي هذه الطرق لإعادة أواني الطبخ كالجديدة، وإزالة أي بقع بها، حسب «سوبر ماما».

لإزالة البقع والأوساخ من الأواني، وفي حالة عدم توافر إسفنجة قوية لتنظيفه، استخدمي ورق ألومنيوم فويل كبديل للإسفنجة وابدئي بإزالة البقع.

لتنظيف الأواني الألومنيوم بعد التصاق بقايا الطعام بها، ضعي قليلًا من صودا الخبز والإناء لا يزال دافئًا، ستساعد على إزالتها وتسهل عليكِ عملية غسلها.

لتلميع الأواني الألومنيوم من البقع، ادهنيها بطبقة من الكاتشب واتركيها من 5: 30 دقيقة، وستتفاعل الأحماض الموجودة به مع البقع ما يسهل إزالتها.

لإزالة أجزاء محترقة في الأواني منذ فترة، ضعي الإناء في الفريزر لمدة ساعتين، وبعدها سيتجمد الطعام المحترق في الإناء وتسهل إزالته.

- كيفية تنظيف الأواني المحروقة من الخارج
-الأدوات الأساسية لأي مطبخ

لإزالة البقايا المحترقة، ضعي بالإناء نصف كوب ماء ونصف ملعقة خل، ثم أضيفي 3 ملاعق بيكنج صودا، واتركيه على النار حتى الغليان، ثم نظفيه بعدما يبرد قليلًا.

لإعادة لون إناء الطهي لطبيعته بعد تغيره بسبب الاحتراق، اخلطي ملعقة كبيرة من الملح مع ملعقتي عصير ليمون، وضعي الخليط على الأجزاء المحترقة لمدة نصف ساعة ثم افركيها.

لإزالة بقايا اللبن المحروق، رشي بعض الملح مع الماء البسيط، واتركيه قليلًا ثم افركيه.

للحصول على لمعان أواني الطهي من الداخل والخارج، افركيها بنصف ليمونة ثم جففيها بقماشة ناعمة.

لإزالة بقايا الزيت بالمقلاة، اغمسي قطعة من القماش في خل، ثم امسحي المقلاة بها وستزيل آثار الزيت تمامًا.

للتخلص من البقع الصعبة في الأواني غير اللاصقة (التيفال - السيراميك)، املئيها بالماء واتركيها في الحوض حتى وقت الغسيل.

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