Atwasat

نصائح في الديكور للمجالس الأرضية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 أبريل 2022, 11:26 صباحا
نصائح في الديكور للمجالس الأرضية
المجالس الأرضية (الإنترنت)
alwasat radio

يشيع استخدام المجالس الأرضية في المنطقة المغاربية، حيث تتصف بالعملية، وتشي بالألفة والتواضع، وتهدف إلى جعل الناس يتقربون من بعضهم البعض.

وتستقل المجالس الأرضية في غرفة منفصلة عن أقسام المنزل الأخرى، فيما ديكورات رمضان تتمحور حول المجالس المنخفضة المذكورة، حسب «سيدتي».

ويهدف المجلس الأرضي إلى جمع الناس، مع بعضهم البعض، حول الطعام المفترش على سجادة أو بساط أو طاولة خشبية ذات مستوى منخفض.

وتتوسط الطاولة الغرفة، كما تتوزع حولها وسائد الجلوس أو الكنبات منخفضة المستوى.

-جددي غرفة الجلوس بأقل تكلفة

ويدعو المصممون إلى جعل المجالس الأرضية توحي بالتواضع والدفء، من خلال استخدام المنسوجات المتباينة لناحية الملمس للأثاث والتشطيبات المعدنية للأكسسوارات، بعيدًا عن المواد الحديثة.

من جهة ثانية، يجذب تنسيق الألوان الأنظار ويريح الأعصاب، لهذا يجب اختيار الألوان المتناسقة.

تتألف الزينة التقليدية، في المجالس الأرضية، من المنسوجات ذات الطابع الإسلامي والمواد، مثل: النحاس والذهب، بالإضافة إلى الفوانيس والبخور والشمع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دبي تستعرض أحد أكبر أحجار الياقوت في العالم

دبي تستعرض أحد أكبر أحجار الياقوت في العالم
بعد يوم من الهدوء.. اعتداءات إسرائيلية جديدة على المصلين في «الأقصى»

بعد يوم من الهدوء.. اعتداءات إسرائيلية جديدة على المصلين في «الأقصى»
بحضور كيم.. كوريا الشمالية تختبر سلاحا تكتيكيا جديدا

بحضور كيم.. كوريا الشمالية تختبر سلاحا تكتيكيا جديدا
شاهد: زعيم كوريا الشمالية يحضر مسيرة ضخمة في الذكرى 110 لمولد جده مؤسس البلاد

شاهد: زعيم كوريا الشمالية يحضر مسيرة ضخمة في الذكرى 110 لمولد جده مؤسس البلاد
برنامج «كتب ليبية» (1)

برنامج «كتب ليبية» (1)
خلونا نحلموا (الحلقة 1)

خلونا نحلموا (الحلقة 1)
مسلسل «شن الحكاية» (1)

مسلسل «شن الحكاية» (1)
كاركاتير حليم - دعاة الحرب في ليبيا

كاركاتير حليم - دعاة الحرب في ليبيا
معدات «الفار» تدخل الحدود في طريقها إلى ملعب بنينا لأول مرة في ليبيا

معدات «الفار» تدخل الحدود في طريقها إلى ملعب بنينا لأول مرة في ليبيا
اقتحامات الأقصى تنذر بموجة «مقاومة جديدة»

اقتحامات الأقصى تنذر بموجة «مقاومة جديدة»
«اليوروبا ليغ» تفجر موجة غضب جديدة في القلعة الكتالونية

«اليوروبا ليغ» تفجر موجة غضب جديدة في القلعة الكتالونية
للمرة الثانية: غياب ممثلي «الليغا» عن نصف نهائي الدوري الأوروبي

للمرة الثانية: غياب ممثلي «الليغا» عن نصف نهائي الدوري الأوروبي
600 ألف دولار دخل بايدن وزوجته خلال 2021

600 ألف دولار دخل بايدن وزوجته خلال 2021
بالفيديو عبر «WTV».. المؤتمر الصحفي لتقديم الفرنسي مارتينيز مديرا فنيا لـ«فرسان المتوسط»

بالفيديو عبر «WTV».. المؤتمر الصحفي لتقديم الفرنسي مارتينيز مديرا فنيا لـ«فرسان ...
بعد عرض ماسك لشرائها.. شركة «تويتر» تتبنى خطة «الحبة السامة»

بعد عرض ماسك لشرائها.. شركة «تويتر» تتبنى خطة «الحبة السامة»
وثيقة «سرية للغاية» تكشف تفاصيل وفرضية جديدة حول مقتل أمين عام الأمم المتحدة الأسبق

وثيقة «سرية للغاية» تكشف تفاصيل وفرضية جديدة حول مقتل أمين عام الأمم المتحدة ...
كاركاتير خيري - مشاورات بالقاهرة بين لجنتي «النواب» و«الدولة» لتحديد قاعدة دستورية للانتخابات

كاركاتير خيري - مشاورات بالقاهرة بين لجنتي «النواب» و«الدولة» لتحديد قاعدة ...
«VAR» تظهر للمرة الأولى في ليبيا مع أول ديربي محلي أفريقي

«VAR» تظهر للمرة الأولى في ليبيا مع أول ديربي محلي أفريقي
 المزيد من ديكور

تعليقات

عناوين ذات صلة
أفكار لديكور الممرات
أفكار لديكور الممرات
ديكور حمام الضيوف بالشقق الصغيرة
ديكور حمام الضيوف بالشقق الصغيرة
طرق توظيف لون الزمرد في الديكور الداخلي
طرق توظيف لون الزمرد في الديكور الداخلي
الأدوات الأساسية لأي مطبخ
الأدوات الأساسية لأي مطبخ
نصائح عند استخدام مطحنة القهوة
نصائح عند استخدام مطحنة القهوة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نصائح عند استخدام مطحنة القهوة
نصائح عند استخدام مطحنة القهوة...
كيفية تنظيف الأواني المحروقة من الخارج
كيفية تنظيف الأواني المحروقة من الخارج...
طرق التخلص من بقع صلصة الطماطم على الملابس
طرق التخلص من بقع صلصة الطماطم على الملابس...
نصائح في الديكور للمجالس الأرضية
نصائح في الديكور للمجالس الأرضية...
المزيد
نصائح في الديكور للمجالس الأرضية
نصائح في الديكور للمجالس الأرضية...
طرق التخلص من بقع صلصة الطماطم على الملابس
طرق التخلص من بقع صلصة الطماطم على الملابس...
كيفية تنظيف الأواني المحروقة من الخارج
كيفية تنظيف الأواني المحروقة من الخارج...
نصائح عند استخدام مطحنة القهوة
نصائح عند استخدام مطحنة القهوة...
الأدوات الأساسية لأي مطبخ
الأدوات الأساسية لأي مطبخ...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط