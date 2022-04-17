نصائح في الديكور للمجالس الأرضية

القاهرة - بوابة الوسط

يشيع استخدام المجالس الأرضية في المنطقة المغاربية، حيث تتصف بالعملية، وتشي بالألفة والتواضع، وتهدف إلى جعل الناس يتقربون من بعضهم البعض.

وتستقل المجالس الأرضية في غرفة منفصلة عن أقسام المنزل الأخرى، فيما ديكورات رمضان تتمحور حول المجالس المنخفضة المذكورة، حسب «سيدتي».

ويهدف المجلس الأرضي إلى جمع الناس، مع بعضهم البعض، حول الطعام المفترش على سجادة أو بساط أو طاولة خشبية ذات مستوى منخفض.

وتتوسط الطاولة الغرفة، كما تتوزع حولها وسائد الجلوس أو الكنبات منخفضة المستوى.

-جددي غرفة الجلوس بأقل تكلفة

ويدعو المصممون إلى جعل المجالس الأرضية توحي بالتواضع والدفء، من خلال استخدام المنسوجات المتباينة لناحية الملمس للأثاث والتشطيبات المعدنية للأكسسوارات، بعيدًا عن المواد الحديثة.

من جهة ثانية، يجذب تنسيق الألوان الأنظار ويريح الأعصاب، لهذا يجب اختيار الألوان المتناسقة.

تتألف الزينة التقليدية، في المجالس الأرضية، من المنسوجات ذات الطابع الإسلامي والمواد، مثل: النحاس والذهب، بالإضافة إلى الفوانيس والبخور والشمع.