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طرق التخلص من بقع صلصة الطماطم على الملابس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 أبريل 2022, 02:45 مساء
طرق التخلص من بقع صلصة الطماطم على الملابس
بقعة الصلصة (الإنترنت)
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تعد بقع صلصة الطماطم على الملابس واحدة من أصعب المهام التي تواجه ربة المنزل، خاصة على ملابس الأطفال بمختلف أنواع الأقمشة.

تعرفي معنا إلى كيفية طرق التخلص من بقع صلصة الطماطم على الملابس، حسب «سوبر ماما».

أولا، الملابس غير القابلة للغسل
تنظيف البقعة بالإسفنج، عن طريق حركات خفيفة من وسط البقعة إلى خارجها، مع الماء البارد، ثم ضعي عصير الليمون في الإسفنجة، أو افركي شريحة من الليمون على البقعة مباشرة -تستخدم بحذر على الصوف.

نقع البقعة بإضافة مزيل للبقع لتخفيف البقعة، ثم امسحيه بالماء وجففي مكان السائل قدر الإمكان.

اتركي القماش ليجف.

إذا بقيت البقعة العنيدة
ضعي مزيل البقع على البقعة وغطيها بقماشة ماصة مبللة بمزيل البقع. اتركي المادة الفعالة لتعمل على البقعة.

غيري القماش الماص لأنه يلتقط البقع. حافظي على البقعة والقماش الماص رطبين، وذلك بإضافة المزيد من مزيل البقع.

عندما تزول البقعة، امسحيها جيداً بالماء واتركيها لتجف في الهواء.

ثانيا، الملابس القابلة للغسل
نظفي البقعة بالإسفنج مع الماء البارد فورا.

افركيها بشريحة ليمون أو الإسفنج بعصير الليمون على البقعة.

امسحيها بالماء وتخلصي من البلل على قدر الإمكان.

اتركيها لتجف.

إذا بقيت البقعة العنيدة
انقعيها.. طريقة نقع القماش الملطخ قبل غسله، في سائل من 1 لتر ماء دافئ، ½ ملعقة صغيرة من منظف غسيل الصحون، و1 ملعقة طعام من الخل الأبيض لمدة 15 دقيقة.

اشطفيها بالماء واغسليها في أقرب وقت ممكن.

ثالثا، الأقطان والكتان
اختبري إذا كانت ألوان النسيج ثابتة لا تنضح.

إذا كان اللون ثابت، افردي النسيج الملطخ فوق كروانة واربطيه في مكانه باستخدام شريط مطاطي.

صبي الماء المغلي من خلال نسيج من ارتفاع 2 أو 3 أقدام، ويجب أن يتم هذا الإجراء فور حدوث البقعة.

إذا بقيت البقعة العنيدة
انقعي النسيج في محلول من 1 لتر ماء دافئ و½ ملعقة صغيرة من منظف غسيل الصحون لمدة 15 دقيقة.

اشطفيه بالماء.

افركي البقعة بالإسفنجة والكحول واغسليها فى أقرب وقت ممكن.

رابعا، الجلد والشمواه
امسحي أي عصائر زائدة من بقعة الصلصة، ثم امزجي محلول صابون خفيف في ماء فاتر. حركي المزيج لتحصلي على رغوة الصابون.

استخدمي فقط الرغوة مع إسفنجة لفرك البقعة.

امسحيها بقطعة قماش جافة ونظيفة.

على الجلود فقط استخدمي بعد ذلك مستحضر تنظيف الجلود حتى يبقى الجلد رطبا.

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