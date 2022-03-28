نصائح عند استخدام مطحنة القهوة

القاهرة - بوابة الوسط

بعض السيدات يفضلن استخدام مطحنة لسحق حبوب القهوة وإبراز نكهة الكافيين الموجودة بها وإخراج مذاقها القوي والمميز.

اتبعي النصائح التالية لصيانة المطحنة الخاصة بكِ والحفاظ عليها من التلف، وإعداد فنجان من القهوة بطرق ونكهات مميزة ولذيذة، وفق «سوبر ماما».

إليك هذه النصائح:

نظفي المطحنة يوميا بفرشاة، أو قطعة قماش خالية من الأنسجة حتى لا تتركي أي خيوط أو وبر بها.

فككي المطحنة لإزالة حبوب القهوة الملتصقة بين الشفرات، حتى لا تتسبب في تلف المطحنة، أو توسيع النتوءات الموجودة بالشفرات، قد تحتاجين إلى خلة أسنان أو دبوس لإزالتها، لذلك احرصي على فصل الكهرباء.

نظفي المطحنة أسبوعيا بالماء الدافئ وسائل تنظيف الأطباق لإزالة الزيوت والرواسب الناتجة عن طحن القهوة.

تأكدي من الالتزام بإرشادات كل جهاز حتى لا تستخدميها بطريقة خاطئة.

جففي المطحنة جيدا قبل استخدامها مرة أخرى، حتى لا تلتصق الحبوب بها وتسد النتوءات والشفرات، فيؤدي ذلك إلى تلف المطحنة وترطيب وإفساد القهوة.