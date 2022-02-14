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ديكور حمام الضيوف بالشقق الصغيرة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 فبراير 2022, 10:18 صباحا
ديكور حمام الضيوف بالشقق الصغيرة
ديكورات الحمام في الشقق الصغيرة (الإنترنت)
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حمام الضيوف في الشقة ضئيل المساحة عادة، فلا يتضمن سوى الأدوات الصحية الرئيسية من حوض الغسل والكرسي، مع توزيعهما حسب تصميم الحمام، إذا كان طولي الشكل أو عرضيًّا.

أضف إلى ذلك، الرفوف مرغوبة في الحيز، والتي يوزع زوجان منها، في ظل صغر المساحة، وذلك إلى يمين كرسي الحمام ويساره، على أن تتضمن النباتات والصابون المعطر والشموع، وفق «سيدتي».

من جهة ثانية، قد يستعاض عن الرفين بزوجين من الخزائن التي تتضمن المناشف وأغراض الحمام.

لناحية الديكور، يتضمن الجزء العلوي من الحائط فوق المرحاض نوعًا من البلاط مغايرًا عن ذلك الواضح على الجدران الأخرى. أما فوق المغسلة فتحل مرآة غير نافرة، خالية من أي رف، مع تطبيق فكرة كساء الجدران بالموزاييك أو أي خامة، بصورة مغايرة عن الجدران الأخرى. تحل خزانة تحت المغسلة.

الألوان المختارة لحمام الضيوف فاتحة، منها: الرمادي أو الأبيض أو السكري أو ألوان الباستيل الفاتحة حسب المهندسة ريهام، والديكورات ثابتة (الرفوف أو الخزائن).

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