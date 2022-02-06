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أفكار لديكور الممرات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 فبراير 2022, 02:27 مساء
أفكار لديكور الممرات
الديكورات الجيدة ترفع قيمة الممرات في منزلك (الإنترنت)
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مهما كانت ديكورات الممرات الداخلية في المنزل «المودرن» بسيطة، لا بد أن «تتلون» هذه المساحات بالإكسسوارات، وأن تستوعب بعض الأفكار التي تنزع صفة البرودة عنها، وتجعلها أركانًا محببة، على غرار أقسام المنزل الأخرى.

وإليك هذه الأفكار في الديكور التي ترفع قيمة الممرات:
وتتحمل جدران الممرات أعمال الجص (أو الخشب) من الحفر، على أن تفصل اللوحات بين أعمال الحفر.

تجعل المرايا الممرات تبدو أكثر طولًا، خاصة حين تثبت الواحدة منها في نهاية كل ممر طولي الشكل، بالإضافة إلى مقعد صغير، الأمر الذي يوحي بأن المساحة أكبر مما هي عليه في الواقع.

يسهل تحويل حائط في الممر إلى معرض فني، عن طريق اختيار مجموعة من اللوحات (أو الصور) متعددة الأحجام لأحد الجدران أو حتى لوحة واحدة ضخمة أو أي إكسسوار معلق جذاب.

قد يحل مقعد في الممر عرضي التصميم، على أن تحوط السلال به. يمكن أن تقوم دواخل المقعد بوظيفة التخزين.

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