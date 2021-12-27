إليكم لون العام 2022 وفق اختيارات الخبراء

خبراء معهد «بانتون» الأميركي للألوان يختارون الـ«Very Peri» لونًا للعام 2022 (الإنترنت)

اختار خبراء معهد «بانتون» الأميركي للألوان الـ«Very Peri» لون العام 2022، ما يعني أننا سنرى اللون المذكور الذي يدمج الأزرق بالنفسجي بصورة متزايدة في الديكورات.

وعن لون العام، يقول «المعهد» إنه عبارة عن «أزرق نقي ديناميكي، مع مسحة حمراء بنفسجية تنبض بالحياة»، ويضيف إنه «يمزج اللون الأزرق (الثابت) باللون الأحمر المثير والمحمل بالطاقة».

يقف لون «بانتون» في موقف وسطي بين الأزرق والأسود، وذلك في الدرجة الغامقة منه، فيما هو يقترب من الليلكي في الدرجة الفاتحة منه حسب مهندسة الديكور نجاة الحاج، التي تصف اللون بـ«الطبيعي» و«الجذاب»، لافتةً إلى أنه «يستحضر الورود، ويتناسب مع معظم طرز الديكور الداخلي، كالعصرية منها والصناعية والبوهيمية والآرت ديكو».

وتضيف أن التدرجات المشتقة من اللون تتألق، الأمر الذي ينتج عند جمعها في غرفة واحدة لوحة ديكور أخاذة».

وفي الآتي، تفصِّل المهندسة نجاة كيفية توظيف لون «بانتون» للعام 2022 في المنزل، سواء عند اختياره ليسود المساحة، أو عند توظيف مشحات منه، لأنه مبهرج.

أفكار في الديكور

1- يدخل اللون في رسم اللوحات الجدارية التي تزين الديكور الداخلي، مهما كانت المدرسة الفنية التي تنتمي اللوحات إليها. في هذه الحالة، يناسب تأطير هذه اللوحات بإطارات ملونة بالأبيض أو بالذهبي، مع الإكثار من عدد اللوحات وأشكال الإطارات على الجدار الواحد حسب نصيحة المهندسة نجاة.

2- يستخدم اللون عن طريق قطعة تبرز ديكورات الغرفة، كالأريكة المصممة بصورة مميزة أو كراسي غرفة الطعام أو الوسائد أو السجاد أو الستائر، سواء تعلق الأمر بالخلفية أو بالنقوش، مع إشارة المهندسة نجاة إلى تألق اللون على خامة المخمل التي تبطن الأثاث.

3- ينسجم لون العام 2022، مع الرمادي والبيج في الديكور العصري الناعم، ومع تدرجات اللون عينه (Very Peri) الفاتحة والغامقة في الديكور ذي الطابع الفني والمرح. أما لطلة تسترجع أسلوب الـ«آرت ديكو» الفخم، فيستخدم اللون مع البرتقالي (أو الزهري أو الأصفر أو الأخضر أو الأزرق).

بصورة عامة ينسجم اللون مع الأزرق السماوي وأخضر الربيع، والتدرج اللوني الغامق من أخضر الغابات لطلة تفرض نفسها في الديكور.

4- يستخدم اللون في طلاء باب المنزل الرئيسي، كما في أثاث الحديقة الخشبي، المحاط بأخضر الطبيعة، وذلك لطلة «مودرن» راقية.

5- يكثر حضور اللون في المطبخ، من خلال أواني الطعام وماكينة القهوة والسجاد، بالإضافة إلى خزائن المطبخ، في إطار ديكور مدمج بالأبيض، لطلة جميلة ومثيرة لردود الفعل الإيجابية.

خبراء معهد «بانتون» الأميركي للألوان يختارون الـ«Very Peri» لونًا للعام 2022 (الإنترنت)