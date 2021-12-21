استخدامات الأحمر القاني في التصميمات الداخلية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 ديسمبر 2021, 03:09 مساء
اللون الأحمر القاني يتطلّب فهم معانيه قبل توظيفه في الديكور (الإنترنت)

يعد الأحمر القاني لونًا شتويًا يحيل إلى اللهب الذي يُدفئ المساحة، فيما تتعدد استخداماته في المساحات الداخلية المختلفة.

هذا اللون القوي واللافت للانتباه يتطلّب فهم معانيه، قبل توظيفه في الديكور الخاص بكل غرفة، وفق «سيدتي».

ففي المدخل، يوضّح خبراء الديكور أن «الأحمر القاني يرحّب بضيوف المنزل. أما في غرفة الجلوس، فيجذب اللون عندما يطعّم لوحة الديكور بمشحات منه، وذلك عن طريق لوحة فنّية مثبتة على الجدار أو قطع من السجاد أو الوسائد...».

بالمقابل، يُعرف اللون الأحمر بأنه يرفع مستوى الطاقة داخل الغرفة، لذا يفضّل إبعاده عن غرف النوم لأنه قد يؤثر سلبًا في شاغليها، ويعوق عمليّة الاسترخاء. لكن، إذا كان اللون مفضّلًا للبعض، يقترح المهندس أحمد أن يحلّ على جدار واحد، مقترنًا بالزهري (أو بالأزرق أو بالأخضر) الطاغي على الديكور، وذلك لغرض جعل الغرفة تتألّق بفخامتها. كما تجمّل الإكسسوارات الحمر، بدورها، مساحة النوم، بخاصة إذا دمج اللون الأحمر القاني بالأبيض والأزرق أو الأخضر.

يمكن أيضًا اختيار اللون الأحمر للمطبخ وغرفة الطعام، فهو معروف بأنه من الألوان التي تفتح الشهيّة. في هذا الإطار، قد يقترن الأحمر مع الرمادي مثلًا، أو الأسود، ليحلّ الأحمر القاني في كراسي الأكل أو أجهزة المطبخ.

من جهةٍ ثانيةٍ، لا يحبّذ استخدام الأحمر القاني، بإفراط، في الحمّام، لأنه قد يضيّق مساحة الحيز المحدودة أصلًا. في هذه الحالة، يفيد أن تصحبه الألوان الفاتحة والهادئة، كالتدرّج الفاتح من الرمادي أو البيج أو الأبيض مثلاً، وذلك حتى لا يعتم المساحة ويؤثّر سلبًا في حيويتها. أضف إلى ذلك، يحلو اعتماد خشب الجوز الداكن، مع الاكسسوارات بلون الفضة، في الغرفة التي «تستأنس» بالأحمر القاني.

يفضل استخدام الأحمر القاني في المساحات الضيقة من خلال الاكسسوارات عمومًا، لا سيما وحدات الإضاءة والشموع والورود والتحف الصغيرة.

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