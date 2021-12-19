وفاة مصمم أشهر المباني حول العالم

المهندس المعماري البريطاني اللورد ريتشارد روجرز في باريس في 23 يونيو 2010 (أ ف ب)

أعلنت وسائل إعلام بريطانية، السبت، وفاة المهندس المعماري ريتشارد روجرز، المعروف بتصميمه بعضًا من أشهر مباني العالم بينها مركز جورج بومبيدو في باريس، عن 88 عامًا.

وقال ماثيو فرويد، الرئيس المؤسس لشركة «فرويدز» للعلاقات العامة في تصريحات لوكالة «بي إيه» البريطانية للأنباء، إن ريتشارد روجرز الحائز جائزة بريتزكر سنة 2007، «تُوفي بهدوء» مساء السبت.

وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» أن ابنه رو روجرز أكد الوفاة التي لم تُعلن أسبابها، وفق «فرانس برس».

ولد ريتشارد روجرز في فلورنسا سنة 1933 وهرب مع عائلته من إيطاليا في عهد موسوليني للإقامة في لندن. وهو يُصنف من رواد حركة «هاي تك» المعمارية التي تتميز بالتصاميم الزجاجية والفولاذية وأنابيب التوصيل الظاهرة.

وإضافة إلى مركز بومبيدو في وسط باريس الذي صممه سنة 1971 مع صديقه رينزو بيانو، وضع روجرز التصميم الهندسي لمقر شركة «لويدز» للتأمين، وهي منشأة ذات هندسة لافتة دُشنت سنة 1986 في حي سيتي المالي في لندن.

كما صمم مقر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ والمكاتب في ساحة بوتسدام في برلين إضافة إلى أحد مباني مطار باراخاس الدولي في مدريد، ومبنى «ثري وورلد ترايد سنتر» في نيويورك و«قبة الألفية» في لندن التي أقيمت لمناسبة احتفالات العام 2000 وأثارت انتقادات الأمير تشارلز.

ونال المهندس المعماري لقب «لورد روجرز أوف ريفرسايد»، وبات منذ 1996 عضوا في مجلس اللوردات، الغرفة العليا في البرلمان البريطاني، ضمن صفوف العماليين.