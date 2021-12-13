أفكار لتزيين بيتك.. اصنعيها مع طفلك

الأفكار البسيطة ستسعد أطفالك حين تشاركينهم تلك المتعة (الإنترنت)

عزيزتي، جددي منزلك بأفكار عصرية اصنعيها مع أطفالك فذلك يجعلهم يفرحون وكذلك يشجعهم على أن يكونوا مبتكرين.

وإليكِ هذه الأفكار البسيطة، لكنها مدهشة وحقًا ستسعد أطفالك حين تشاركينهم تلك المتعة، وفق «شملولة».

1- احضري ألوان ماء وأي شيء تريدين تزيينه مثل قطع القماش ثم قومي بعمل أشكال مع أطفالك عليه.

2- قومي بعمل سجادة أو مفروشات من الخيوط الملونة.

3- استخدمي الصلصال في عمل ميدالية من صنع طفلك، فقط قومي بتشكيل الصلصال كما ترغبين ثم اتركيه حتى يجف.

4- اصنعي حامل للخواتم الخاصة بكي، فقط استخدمي الصلصال الحراري، ثم قومي بوضع الكف عليه حتى يأخذ شكل اليد، ثم قومي بثنيه واتركيه يجف.

5- استخدمي ألوان تلوين السيراميك، ثم قومي بعمل رسومات على الأكواب.

6- قومي بتلوين الشموع الخاصة بكي واجعلي أطفالك يرسمون عليها.

7- استخدمي قماش المخدات القديم، ثم زينيه وقومي بتلوينه وضعيه كغطاء للمخدات مرة أخرى.