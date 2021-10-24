الأناقة والبساطة عنوان غرف الأطفال

ديكور غرفة نوم أطفال (الإنترنت)

يؤكد خبراء الديكور دومًا أن أهم ما يميز غرف نوم الأطفال هو البساطة والأناقة، فضلًا عن المزج بين الألوان المبهجة، التي تنعكس بشكل إيجابي على الصحة النفسية للطفل.

والأزرق والزهري وألوان الباستيل اللطيفة مناسبة لغرف نوم هذه الفئة العمرية، إضافة إلى الألوان الزاهية واللافتة للانتباه، كدرجات الأخضر، والأصفر، وفق «سيدتي».

ويوصي خبراء الديكور بإعطاء الأفضلية للظلال الكريمية والليمونية والأصفر الباهت، وذلك لأن الأصفر ينتمي إلى فئة الألوان النشطة، لذا لا ينصح بالمغالاة في استخدامه في مساحة كبيرة للعاطفة التي يثيرها.

وتحتوي الغرفة الفسيحة، على: سرير مريح ومكتب للدراسة وخزانة للملابس ومساحة كافية أخرى للعب. أمّا إذا كان طفلان يشغلان الغرفة عينها، فإن سرير كلّ منهما يتخذ هيئة مختلفة (عربة أو منزل...) حسب نوع كل منهما وتفضيلاته، علمًا أن الجمع بين السريرين، بوساطة السلالم، مرغوب لكسب المساحة، كما تم إعداد تصميم يشتمل على كل المحتويات، من سرير ومكتب وخزانة، في وحدة واحدة.

ويفضّل أن تختار الألوان في غرف الأطفال هادئة وجذابة حتّى تريحهم، وتساعدهم في الشعور بالاستمتاع طوال فترة تواجدهم داخلها، مع الإشارة إلى أن تصاميم غرف نوم الأطفال تقع تحت خانة الأعمال الصعبة في الديكور، وذلك للوتيرة السريعة التي ينمون حسبها.