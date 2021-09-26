ديكور خريفي - شتوي مع الصوف «البوكليه»

الصوف الأجعد خامة متينة وناعمة الملمس في آن واحد ومناسبة في تنجيد المفروشات (الإنترنت)

يعد الصوف الأجعد (البوكليه) من الاتجاهات الرائجة في موضة ديكور خريف وشتاء 2021-2022.

وهذه الخامة شبيهة بكساء الخروف، ومتعددة الحبكات، الصغيرة منها والمتوسطة والكبيرة، الأمر الذي يؤثر في ملمس النسيج وشكله، وفق «سيدتي».

الصوف الأجعد خامة متينة وناعمة الملمس في آن واحد، ومناسبة في تنجيد المفروشات (الصوفا والمقاعد الجانبية وكراسي السفرة ومساند الأرجل الصغيرة)، المفروشات التي تتخذ راهنًا أشكالًا مستديرة.

يستخدم الصوف الأجعد المصبوغ بالأصباغ الآتية: الكريمي والرمادي والرمادي الضارب إلى البيج (غريج)، في صنع الأرائك والمقاعد الجانبية والبطانيات والوسائد، كما في ظهور الأسرَّة. أضف إلى الألوان المذكورة، قد تتلون الخامة بالخردلي والقرميدي والأزرق المطفأ في الديكور المعاصر.

النسيج هو الأكثر شعبية راهنًا للمساحات السكنية؛ يشي بالدفء وبالمعاصرة وبالراحة. وهذه الأخيرة صفة مرغوبة، مع ازدياد الوقت الذي تقضية غالبية الناس في منازلها. وفي هذا الإطار، تدعو نصيحة مصممي الديكور إلى المزج بين الخامات والتنسيق بينها.

وفي خصوص الصوف الأجعد الذي يحل على الصوفا الرئيسية في الصالة مثلًا؛ تنسجم الخامة مع الجلد، أو بالمقابل في حضور صوفا مشغولة من المخمل، يلفت الكرسي الجانبي المصمم من الصوف الأجعد، مع قوائم من الـ«كروم».