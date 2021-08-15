الكتب.. روح المكان

يشعرك حضور الكتب في المنزل بالألفة، وذلك مهما تبدل شكلها واختلفت موضوعاتها، فالقراءة روح الحياة، كما أن الكتب ذاتها تعطي مظهرًا جميلًا وجذابًا للمكان.

يشار إلى أن الكتب تجمع على الرفوف المكشوفة حسب أحجامها، أو ألوان أغلفتها، أو أنواعها، أو أسماء مؤلفيها، وذلك بصورة أفقية أو عمودية... ويحبذ أن تتخلل الرفوف التي تحمل الكتب، الإكسسوارات الجذابة، كإطارات الصور أو النباتات أو اللوحات أو حتى المجسمات، وفق «سيدتي».

وهنا نستعرض كيفية توظيف الكتب في ديكور بيتك، مع الأخذ في الحسبان وظيفتها الأساسية، وهي أن تقرأ لا أن تكون مجرد ديكور.

الرفوف عناصر جذابة في الديكور

تشيع الرفوف العالية الموزعة على الجدران مظهرًا عصريًّا في الديكور، وهي تجذب الانتباه إلى الكتب، مهما كان تصميم الرفوف بسيطًا.

تشير الرفوف التي تبدأ من الأرضية وتلامس السقف إلى اهتمام صاحبة المنزل بالقراءة؛ وهي تتطلب أن يتقدمها زوجان من الكراسي المريحة (أو كرسي واحد)، مع تسليط الإضاءة المناسبة للمطالعة، بصورة مريحة.

توزع مجموعة من الرفوف التي تتخذ هيئة المربعات، على أن يحتوي كل مربع (بوكس) منها على كتب من نوع أدبي معين. وفي هذا الإطار، يمكن اختيار كل مربع ملون بلون معين، لإطلالة شبابية في الديكور.

تحقق تصاميم الرفوف غير التقليدية على الجدران هدفين في آن واحد؛ فهي تجذب الانتباه إلى شكلها، بالإضافة إلى الكتب الموزعة عليها.

خزانة الكتب في غرفة المعيشة

قد تحتل خزانة الكتب كل مساحة الجدار، وقد تصحب الكتب، الإكسسوارات.

ترتفع قيمة الديكور، مع اختيار خزانة من الطراز الأنتيك لغرفة المعيشة المعاصرة، على أن تحتوي الأولى على الكتب.

يتطلب بعض الخزائن التي تلامس السقف، حضور السلم المتحرك ضمن ديكور الغرفة، لبلوغ القسم العلوي منها.

الكتب على طاولة القهوة في غرف المعيشة

من طرق التزيين، توزيع الكتب على طاولة القهوة (كوفي تايبل) في ديكور غرف المعيشة.

ثمة نوع خاص من الكتب مناسب لطاولة القهوة، ويتمثل في الكتب الضخمة التي تغلب الصور على محتواها، وتتناول موضوعات شتى، كالموضة أو العمارة أو الفن التشكيلي أو السفر... تسمى هذه الكتب بـ«كتب طاولة القهوة» أو «كتب الكوكتيل»، والهدف منها استرعاء اهتمام الضيف، وفتح النقاشات.

يوزع كتاب من الفئة المذكورة، أو مجموعة ترتب من الكتاب الأكبر حجمًا على الطاولة يعلوه الأصغر فالأصغر، على أن لا يتجاوز عدد الكتب فوق بعضها البعص الأربعة، صحبة المزهرية المليئة بالزهور. علمًا بأنه يلفت ترتيب أكثر من مجموعة منها على الطاولة الواحدة.