نصائح لاختيار تصميم المطبخ المناسب

عند اختيار تصميم المطبخ فإن المعيار الأول الذي تحتاجين إلى وضعه في الحسبان هو المساحة المتاحة، وكيف ستقسمينها، وما المساحة التي ستجعلينها للتخزين، ومساحة حركتك في المطبخ.

وإليك بعض النصائح:

ارسمي التصميم على ورقة أولًا وغيريه عدة مرات حتى ترتاحي إلى تصميم يناسبك.

استغلي المساحات الرأسية بأفضل طريقة، فهذا سيوفر لكِ في المساحة، على سبيل المثال يمكنكِ وضع حامل على الحائط للميكروويف وحامل لغسالة الأطباق.

إذا كنتِ تنوين شراء أجهزة مدمجة، فاشتريها قبل تصميم المطبخ، ليفصَّل المطبخ بناء على أبعادها.

ضعي في الحسبان أماكن لتخزين أجهزة المطبخ الصغيرة مثل الخلاط والعجان حتى لا تزدحم الرخامة بالأجهزة.

صممي وحدات متحركة ولها أرفف للتوابل والأطباق وغيرها.

لا تضعي الوتجاز ملاصقا للثلاجة أو الحوض ولا قريبا من باب المطبخ ولا مقابل للنافذة يمكنك وضعه تحت النافذة أو بجوارها.