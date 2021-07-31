كيفية تصميم إضاءة المطبخ

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 31 يوليو 2021, 03:15 مساء

إذا لم تختر ربة المنزل الإضاءة المناسبة للمطبخ، بخاصّة تلك المسلّطة على أسطح العمل، سينتهي الأمر بها إلى الطهي والتنظيف في العتمة.

يأتي ذلك مع الإشارة إلى أن تحضير الطعام يستدعي وجود الإضاءة المباشرة والمشرقة، بصورة تتجاوز منطقة تناول الطعام في المطبخ.

ويُخطئ البعض عندما يولي جماليّة وحدات الإضاءة أهميّة من دون وظائفها، مثلًا: الإضاءة المتدلية من السقف جذّابة من دون شك، إلّا أنها إذا لم تسلّط النور الكافي على الأسطح في المطبخ، فإنها ستعيق دورة العمل.

بالمقابل، ينبغي توزيع الإضاءة بصورة تبدو قريبة منك، وليس فوقك أو خلفك، كما عند الاستعانة بالمصابيح المتدلية وتلك المثبتة في السقف والجانبيّة، فكلّها يؤدي دورًا في هذا المجال، عندما ينشر النور الكافي، ويساعد أثناء العمل.

إلى ذلك، لا تزال الأضواء الكاشفة المخفية تحت خزائن الحائط، وفي السقف، هي الخيار العملي الأكثر شيوعًا للاستخدام في أنحاء المساحة.

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