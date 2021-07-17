ديكور منزلي ساحر باستخدام اللؤلؤ

يناسب اللؤلؤ الديكور الداخلي في غرف البيت المختلفة، ويشتمل على تدرجات لونية من السكري (أوف وايت) المائل إلى الأبيض والقليل من الفضي والذهبي.

مهندسة الديكور ريهام فرّان، تتحدث عن كيفية إدخال اللؤلؤ في ديكورات البيوت، حسب «سيدتي».

غرفة نوم العروس

• يشتمل لونا اللؤلؤ، على ذلك المائل إلى الفضي، واللؤلؤ بلون العاج المائل إلى البيج أو الذهبي. وتأتي حبة اللؤلؤ كاملة أو على هيئة نصف حبة، وتتوافر بأحجام عدة.

• يحلو إدخال حبات اللؤلؤ إلى مفرش السرير في غرف النوم، ضمن الرسوم والتطريز، لا سيما الخيوط خلف بعضها البعض، أو التصميم المطرّز بخيط حرير إضافة الى حبات اللؤلؤ وسط السرير، وعند استخدام اللؤلؤ يجب اختيار لون السرير فاتحًا للحفاظ على طابع الفخامة لا سيّما الأبيض والـ«أوف وايت» والبيج. ويدخل التطريز على وسائد السرير بوساطة اللؤلؤ.

• تأتي الستارة في غرفة النوم عادة مصممة من الـ«فوال»، ومزودة ببطانة خلفها. يمكن تطريز حبات اللؤلؤ على الـ«فوال» بشكل خفيف، بغض النظر عن لون الأخير.

• على الأريكة التي تحمل الوسائد، يحلو إدخال حبات اللؤلؤ في تصميمها لتحقيق الترابط في ديكور الغرفة.

• يمكن توزيع قطع من القماش على الطاولات الجانبية، مشغولة يدويًّا، ومحملة بأحجار صغيرة من اللؤلؤ.

الصالون

• يستخدم لون اللؤلؤ في الأرائك، إضافة إلى إدخال حبات اللؤلؤ في الوسائد، بشكل بسيط، وشرشف الطاولة التي تتوسّط المساحة.

• يدخل اللؤلؤ في قطع الإكسسوارات، لا سيّما الإضاءة، كالأباجورات أو المزهريات أو قطع الكريستال التي تزين الطاولة أو في الزوايا بارتفاعات متفاوتة.

• اللؤلؤ يشيع اللمعان، ويعكس الضوء والفخامة في المساحة. وفي هذا الإطار، يمكن المزج بين حبات اللؤلؤ وقطع الكريستال الصغيرة من خلال شكها داخل الشراشف على الطاولات التي قد تحمل شمعدانات عبارة عن كرات من الزجاج، مكسوّة بحبات اللؤلؤ.

المدخل

• توزع إكسسوارات اللؤلؤ على طاولة الكونسول.

• توزع على الأرضية مزهريات فيها شتول، وحولها لؤلؤ.

• تثبت لوحات مطرّزة يدويًّا من القماش، وفيها اللؤلؤ، وذلك على الجدار قبالة الباب الخارجي.