أفضل نباتات الظل لديكور خلاب

تحمل نباتات الظل الكثير من الجمال والصحة إلى داخل بيتك، لهذا فإن الحرص على اقتناء البعض منها أمر سيجعلك تشعر براحة أكثر.

وفي هذا الإطار، تعدّد مهندسة الديكور جنى عزالدين مميّزات مجموعة من النباتات الداخليّة التي تنمو وتتأقلم في الجو المنزلي المبرد بالتكييف طوال الوقت، وفق «سيدتي».

نبتة الثعبان

تتحمّل نبتة الثعبان الاستوائية المناخ الجاف، ما يجعل حضورها مثاليا في المساحة الداخلية المكيفة وغير المكيفة؛ شكلها الهندسي المميز وألوانها المتراوحة بين الأخضر الداكن أو مزيج الأصفر والأخضر الفاتح يضيف لمسة عصرية إلى الغرفة التي تحل فيها، علما بأنها تتوافر في أحجام صغيرة وكبيرة، ويحلو توزيعها على الرفوف أو الطاولة إذا كانت صغيرة الحجم، أمّا الكبيرة فيستوعبها وعاء معدّ من القصب (أو القشّ أو الكونكريت)، في زاوية الغرفة. تحتاج النبتة إلى مكان معرض لضوء الشمس المباشر أو غير المباشر، مع الإشارة إلى أنها تزيل السموم من الهواء، بخاصة مادتا الفورمالديهيد والبنزين، ولا تحتاج إلى كثير من العناية أو الري المستمر (مرة في الأسبوع).

نبتة العنكبوت

ترجع تسمية النبتة بالعنكبوت إلى شكل أوراقها التي تتدلى على غرار بيت العنكبوت؛ تشيع جوا فرحا في الغرفة، وتتناسب مع المطبخ وغرفة الجلوس، حينما تنسدل من وعاء معلق في مكان مرتفع أو توضع على الرف، وتحتاج إلى ضوء غير مباشر لتنمو جيدا، مع ريها مرتين في الأسبوع، وهي تتحمل درجات الحرارة المنخفضة، مع الإشارة إلى أن تحول أطرافها إلى اللون البنِّي دليل إلى وجود الفلوريد في مياه الري.

نخيل شاميدوريا

تضفي أوراق النبتة النحيفة والمتدلاة فوق بعضها لمسة من الرقة إلى الغرفة التي تحل فيها، وتناسب زوايا الصالة أو غرفة الجلوس، وتبدو متألقة عندما تتقدّم خلفية زرقاء.

لا تحتاج إلى الكثير من الضوء والماء للنمو، ولكن هذا لا يعني وضعها في مكان مظلم للغاية، مع ضرورة ريها عندما يجف الجزء العلوي من تربتها المقدّر بـ3 سنتيمترات من سطح التربة. إشارة إلى أن النبتة قد ترتفع من 60 إلى 180 سنتيمترا، حسب حجم الوعاء الذي يستوعبها، وتأقلمها في المحيط.

الفيكس المطّاط

الـ فيكس المطّاط من فئة النباتات القادرة على النمو حتّى حجم كبير، مع أوراق عريضة ملوّنة بالأخضر القوي، وملمس مشمّع .تتماشى النبتة مع العديد من الأنماط التصميمية، مثل: الـ مودرن والانتقائي (إكلكتك) والمعاصر. وهي توضع في وعاء صغير للحدّ من نموّ حجمها أو على العكس من ذلك تزرع في وعاء كبير للسماح لها بالوصول إلى أقصى طول لها، وذلك في زوايا الصالة أو غرفة الجلوس.

تحب النبتة الضوء الساطع، لذا يفضل وضعها قرب نافذة ذات ستارة رقيقة، من دون أن تتعرض إلى أشعة الشمس المباشرة، وري أوراقها باعتدال في فترة النمو (الربيع والصيف) أي مرة في الأسبوع، والتقليل من سقيها في فترة السكون إلى مرتين في الشهر.