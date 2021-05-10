ديكور منزلك.. البنفسجي لون الفخامة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 مايو 2021, 03:00 مساء

يعد لون البنفسج مزيجا من اللونين الأحمر والأزرق؛ إذ يجمع هدوء الأزرق وطاقة الأحمر، وحيويته، ويعكس الفخامة.

ويشيع البنفسجي طاقة إيجابية في المساحة الداخلية، ويساعد في إضفاء الألق على الديكور، مع شيء من الغموض، وفق «سيدتي».

ويتماشى البنفسجي مع الألوان الباردة، لا سيما الرمادي، أكثر من الألوان الترابية كالبيج والأصفر. ويحلو أن يصحب البنفسجي الأزرق والأخضر الهادئ.

في الآتي، تعدد مهندسة الديكور دانا نعيم طرق توظيف البنفسجي، في الديكور المنزلي.

في المنزل المعاصر
يشيع البنفسجي الطابع المعاصر، وفي هذا الإطار يمكن طلاء جدار كامل بالدرجة الداكنة منه، أو استعمال ورق الجدران الملون به لكساء الجدار، مع الإشارة إلى أن هذا الجدار الجريء يضفي التناقض المحبب في الديكور، صحبة الأثاث ذي الألوان الحيادية. مكونات هذه اللوحة مناسبة لغرفة المعيشة، أو غرفة النوم، مع إتمامها باختيار صوفا (أو مقعد منفرد) بلون البنفسج الجريء.

الطابع الرومانسي
الدرجات الفاتحة من البنفسجي تشي بالرومانسية، وتناسب غرف النوم وغرف الجلوس والـ«تراس» المغلق، جنبا إلى جنب كتل داكنة من اللون المذكور، أي توزيعه بدرجات متفاوتة في المساحة، من خلال طلاء الجدران أو الوسائد أو نبتة الخزامى أو الأكسسوارات أو لوحة على الجدار.

حركة قوية
عند استعمال كم قليل من اللون البنفسجي في الغرفة، هو يضفي حركة قوية على المساحة بطريقة بسيطة، فإذا كانت المساحة «مودرن»، وملونة بألوان حيادية، توزع فيها لمسات من البنفسجي الداكن من خلال مقعد صغير أو ظهر السرير أو سجادة.

الطابع الجذاب
يمكن استعمال الدرجة الساكنة من البنفسجي في الصالون أو غرف النوم أو مدخل البيت، لإضفاء طابع جذاب، جنبا إلى جنب الأقمشة اللماعة والمرايا أو الخامات المعدنية بلون الفضة، علما أن الذهبي لا يتماشى مع البنفسجي.

لمسات من البنفسجي
عند توزيع لمسات من البنفسجي في أرجاء الغرفة، بطريقة مدروسة، لإطلالة هادئة، يمكن اختيار الأساسيات من البيج أو الرمادي الفاتح، أما البنفسجي فينعش الغرفة، بدوره، عن طريق الوسائد والأكسسوارات ومشلح الستائر.

لون هادئ
تستعمل ألوان البنفسجي المائلة إلى الأزرق أكثر في المساحات الهادئة والساكنة، مما يذكر بجو البحر، وذلك لتحقيق مساحة مفعمة بالاسترخاء.

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