التأثير النفسي للديكور.. تجنبي هذه الأخطاء

يجمع الخبراء على أن الديكور الداخلي، بمختلف تفاصيله، يؤثر في نفسيات ساكني المنزل أو حتى ضيوفهم.

ويضاعف من ذلك التأصير أن معظم الناس يقضون أوقاتا طويلة في المساكن، جراء الحجر الصحي الوقائي، الأمر الذي يستدعي حسن اختيار عناصر الديكور، وفق «سيدتي».

وفي هذا الإطار، تدعو مهندسة الديكور تالا ذوق إلى تجنب الأخطاء الآتية في الديكور المنزلي.

الإضاءة

الإضاءة، هي عنصر مهم من عناصر الديكور؛ لذا يستحسن الإفادة من الإضاءة الطبيعية، بعيدا من غلق النوافذ طوال الوقت أو اختيار القماش السميك للستائر، الأمر الذي يحجب نور الشمس عن المنزل.

إلى الإضاءة الطبيعية، يجب الاطلاع على أنواع الإضاءة المناسبة لكل غرفة من غرف المنزل.

الستائر

يجب انتقاء الستائر المناسبة للمنزل، فإذا كان الأخير محدود المساحة، لا يجب التنويع في أقمشة الستائر حتى لا تضيق المساحة بصريّاً، مع ضرورة حسن اختيار النسيج لرفع قيمة الديكور.

على الستارة أن تتجاوز حجم النافذة بـ10 سنتيمترات، عند اختيارها بصورة تغطي النافذة حصرا، وذلك في الغرفة ذات السقف العالي، أما في الغرفة ذات السقف الذي يعلو 280 سنتيمترا فأقل، يفضل أن تتدلى الستارة من أعلى السقف، حتى توحي بالفسحة.

المرايا واللوحات

تشتمل الأخطاء في الديكور، على: وضع السرير على جدار، خلفه يقبع الحمام، أو على الجدار الموازي لباب الغرفة. وتثبيت المرآة في مكان مواجه لباب المنزل. وتوزيع اللوحات على مكان مرتفع في الحائط.

الإكسسوارات

يجب الابتعاد عن شراء مجموعة كبيرة من الإكسسوارات، أو توزيعها بعشوائية، الأمر الذي يؤثر سلبا في لوحة الديكور، ويشيع الفوضى.