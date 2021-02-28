تنسيق الجلسات بشرفة منزلك

الشرفة من الأماكن التي تساعدك على الاسترخاء وتمضية وقت ممتع في بيتك (الإنترنت)

من المعلوم أن الجلسات الخارجية في الحديقة تختلف عن تلك الموزعة على «تراس» فسيح أو شرفة، لنواحي المواد المستخدمة في الديكور، والإكسسوارات المضافة، وحتى الإضاءة التي تثبت على الجدران والأسقف.

وإليك بعض الأفكار التي ستساعدك في تنسيق جلسات خارجية، خصوصا في التراس أو الشرفة، حسب «سيدتي».

• الخيزران مادة ممتازة للمفروشات الخارجية، وكذا هو الأمر في شأن الريزين أو البلاستيك عالي الجودة.

وتتوافر تصاميم عدة للجلسات الخارجية من المواد المذكورة، سواء كانت الجلسات تتخذ شكل زاوية أو أريكتين كبيرتين وأريكة متوسطة ومقعدين صغيرين. وبالطبع، تدعم المفروشات بطبقة من الإسفنج للمقاعد وسندات الظهر لتأمين الراحة للجالسين.

• لا يجب الإغفال عن تزيين المساحة بالمزروعات، ولا سيما توزيع النبات في الزوايا إلى جانب المقاعد، أو وضع أصص كبيرة خلف الأريكة الرئيسة.

• تثبت الإنارة على الجدران أو في السقف، مع فرد خيمة على الـ«تراس»، مزودة بقاعدة من الحديد، وتكسى من الأعلى بالقماش، علمًا بأن الجزء العلوي منها متحرك، وبالتالي هو قابل للنزع.