طرق تزيين طاولات غرف الضيوف

مجموعة من الأفكار لتزيين طاولات غرف الضيوف (الإنترنت)

تدعو موضة هذا العام إلى جعل البساطة عنوانًا للديكور، واختيار القطع الشفافة في التزيين، وهو ما ينطبق على طاولات غرف الضيوف.

وإليك مجموعة من الأفكار لتزيين طاولات غرف الضيوف، بشكل مرض لك ويجعلك فخوة به، حسب «سيدتي».

وتعدّ الطاولة التي تتوسط الجلسة، حيث يجتمع الضيوف، بمثابة عمل فنّي، بخاصّة عند اختيارها معدّة من مادة فخمة، سواء كانت من الخشب أو الحديد المطروق (فيرفورجيه) أو الزجاج، علمًا بأنه من الرائج هذا العام انتقاء السطح المصنوع من الزجاج المحاط بحافة مطلية بطلاء معدني من الكروم، بلون الفضّة (أو البرونز أو الذهبي).

و قواعد الخشب ليست رائجة هذا العام. إشارة إلى أن التصاميم البسيطة هي عنوان موضة الطاولات في عام 2021.

لا تزيّن الطاولة التي تتوسط المساحة، بقطع عالية، حتى لا تعيق الرؤية أمام الجالسين، لذا يفضّل توزيع الإكسسوارات المنخفضة الثابتة، لا سيّما قطع الكريستال وأوعية الشموع، مع رواج استخدام مادة الحديد في صنع الإكسسوارات المعدة بأشكال ناعمة.

يمكن أن تتوسط سطح الطاولة أصص من الكريستال مملوءة بالورود الطبيعية، ما يشيع جوًّا مريحًا، بالانسجام مع ألوان الغرفة. ويجب الابتعاد عن فرد الشرشف على الطاولة.

توزّع مناضد الكريستال الفخمة على سطح الطاولة أو إكسسوارات من الخشب.

من جهة ثانية، تدعم طاولة الوسط بطاولتين أسفلها حتّى تستخدما عند الحاجة.