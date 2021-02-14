الأبيض في ديكور منزلك

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 فبراير 2021, 01:35 مساء

يكثر استخدام اللون الأبيض في إعداد ديكورات المنزل، خاصّة في الشقق الـ«مودرن» (الحديثة)، وذلك لدور اللون المذكور في إضفاء ظلّ خفيف وجوّ من الشاعريّة.

ومعلومٌ أن الأبيض ينسجم مع معظم الألوان الأخرى، وهو يزيد الإحساس بالفسحة في المكان الضيّق، ويقوم بتأمين المزيد من الضوء داخل الغرف المظلمة، نهارًا، لأنّه عاكس رائع للضوء، حسب «سيدتي».

ومن الواضح أن موضة الديكور المتجدّدة على الدوام، لم تستطع تهميش اللون الأبيض. وفي هذا الإطار، تعدّد بركة كيفيّة توظيف اللون الأبيض في الديكور المنزلي، في الآتي.

1. في وجود صوفا بيضاء تمثّل النقطة المحوريّة في المساحة، وتتكئ على جدار أبيض، يجذب تزيين الصوفا (الأريكة) بوسائد ملوّنة، كما عرض تحفة فنّية على الجدار.

2. يعكس الأبيض الضوء في المساحة، بخلاف الأسود الذي يمتصّ الضوء، فإذا طغى الأبيض على ديكور الغرفة، ستبدو مساحتها أكبر، ولو وهميًّا، وسقفها أعلى مما هو عليه في الحقيقة. علمًا أن طلاء الجدران في الغرفة عينها بطلاء ذي لون داكن، سيؤثّر في حجمها الذي سيبدو أكثر ضيقًا، كما في ارتفاعها.

3. للون الأبيض حسنات بالجملة، منها أن أي قطعة، ومهما كان لونها، وحين توضع على خلفية بيضاء، ستحقّق في الخلاصة التناقض المحبّب في الديكور.

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