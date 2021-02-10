حولي شرفة منزلك إلى حديقة صغيرة

يمكنك من خلال بعض الأفكار البسيطة أن تحولي جزءا من منزلك مهما كان حجمه إلى حديقة صغيرة.

واهتم موقع «إنسايدر» بهذا الأمر خصوصا مع اضطرارنا إلى البقاء في المنزل فترات طويلة منذ انتشار جائحة «كورونا».

ومن بين الأفكار المطروحة ترتيب عدد من المزهريات للنباتات الخضراء في شرفة منزلك.

وإذا كنت تريدين أن تكون الشرفة مصدرا للسلام والهدوء، ينصح بترتيب عدد من المزهريات بإحدى جوانب الشرفة.

والاعتماد والتركيز على إضافة قطع الأثاث البسيط والأنيق والنباتات البسيطة، صغيرة الحجم.

مع اختيار ألوان مثل الرمادى والأبيض أو أى ألوان دافئة، مما يساعد على الشعور بالاسترخاء والراحة.

وذلك سيمكنك من الاستمتاع بالهواء الطلق أثناء الليل أو عند تناول الإفطار فى الصباح أثناء الجلوس داخل الشرفة.