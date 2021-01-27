أغراض يجب إبعادها عن غرفة المعيشة

غرفة المعيشة (الإنترنت)

تعد غرفة المعيشة هي الأهم في منزلك، ففيها تقضي الأسرة أوقاتا كثيرة كلها مرح ودفء، لكن أحيانا قد تملأ بأشياء يجب التخلص منها.

في الآتي، نصائح ديكور سريعة لترتيب غرفة المعيشة، وجعل إطلالتها أكثر جاذبيّةً، حسب «سيدتي».

1- للتخلّص من الفوضى، من الضروري تحديد مساحات لحفظ الأحذية والمعاطف والقفّازات وحقائب الظهر خارج منطقة المعيشة.

2- تستبدل قطع أثاث صغيرة بالمفروشات كبيرة الحجم، فالأخيرة تجعل المساحة تبدو مزدحمة، وتنتمي إلى موضة أفلت. وفي هذا الإطار، يمكن الاستغناء عن الأريكة الفخمة الضخمة أو الطاولة الثقيلة المعدّة من خشب الكرز.

3- النباتات الطبيعيّة الداخليّة جذّابة، أمّا تلك البلاستيكية فتؤثّر سلبًا في إطلالة الغرفة، لكن إذا كان وقتك لا يسمح بالعناية بالزهور والنباتات، فيمكن الاستغناء عنها.

4- يمكن للوسائد أن تجمّل المساحة، بيد أن المغالاة في توزيعها ستؤدي إلى جعل المساحة تعمّها الفوضى. لذا، يُنصح باختيار عدد قليل من الوسائد، بخاصّة تلك ذات الأغطية القابلة للغسل في الغسالة بغية الحفاظ على مظهرها جذّابًا.

5- عندما تسمح الميزانيّة المرصودة لديكور المنزل بالاستثمار في الأعمال الفنيّة، تستبدل اللوحات الأصيلة بالمطبوعات القماشية الرخيصة التي تشغل الحائط، علمًا بأن لوحة كافية.

6- أمست أقراص الـ«سي دي» الموسيقية والـ«دي في دي» تشيع الفوضى، لكثرتها، ولا داعي لها في حضور الإصدارات الرقمية.

7- أفلت موضة الستائر الضخمة السميكة المزركشة والمنسدلة من قضبان عملاقة، لأنّها تحجب نور الشمس عن الغرفة. بالمقابل، معلوم دور خيوط الشمس في جعل أية مساحة تبدو أكبر وأكثر حداثةً.

8- هناك بعض التحف اليدوية وقطع الأنتيك المحببة التي تستحق الاحتفاظ بها، وعرض مجموعة صغيرة منها، مع حفظ الباقي داخل الخزائن. وبذا، يمكن تبديل الإكسسوارات في كلّ فترة لطلّة متجدّدة.