خصائص المخمل وتوظيفها في الديكور

تمنح لمسات المخمل الدفء لديكورات الغرف، فهذه الخامة تعكس الفخامة، وتتوافر في تصاميم معاصرة تصقل مشهد التصميم.

ورغم أن المخمل مادة تجذب الغبار، إلا أنها سهلة التنظيف، باستخدام الصابون والماء، حسب «سيدتي».

خصائص للمخمل

1- يعد المخمل من الخامات الأكثر جودة، وتتوافر أنواع عدة منه، بعضها يحتوي على مادة الحرير في تركيبه (أو النايلون أو البوليستر)، علمًا بأن المخمل الرائج في الأسواق هو ذلك المصنع، مع ألوان عدة، فضلًا عن أنه رخيص الثمن.

2- يعد المخمل قماشًا فخمًا، فهو كان يستعمل في مفروشات القصور، وفي تصاميم لباس الحراس الملكيين. وفي الطراز الملكي، يتخذ المخمل اللون الكحلي أو الأحمر الأرجواني أو الأزرق الفيروزي.

3- المخمل خامة تتماوج عند لمسها فلا تبقى محتفظة بلون واحد، بل تظهر فاتحة، كما داكنة، على القطعة عينها، وهي تتأثر في الإنارة.

4- المخمل خامة شتوية تشيع الدفء، ويفضل توظيفها في صالة الضيوف قليلة الاستخدام.

5- في الصالة، إذا كانت الأرائك مشغولة بالمخمل السادة، يمكن انتقاء الوسائد، معرقة، من الخامة عينها، والعكس صحيح. من جهةٍ ثانية، إذا كانت الأرائك مكسوة بالمخمل السادة، يلفت اختيار مقعدين مفردين بالمخمل المعرق المتواجد في وسائد الأرائك الأساسية.

6- يمكن انتقاء الستائر الخاصة بأي غرفة من المخمل، سادة أو معرقة. وإذا كانت تتخذ هيئة الـ«باتو» فيفضل اختيارها مقلمة. عمومًا، لا ينصح بحضور الستائر المخمل المعرقة في الديكور المعاصر.

7- من التصاميم المخمل، كسوة الطاولة المعدة من الخشب بالخامة اللافتة، أو تصميم الطاولة على هيئة صندوق منجد من الخارج، فيما السطح من الزجاج (أو الخشب).

8- المخمل حاضر في غرفة المعيشة على الأرائك، أو على مقعدين مفردين إلى جانب المدفأة، أو على الـ«بف». ويحلو الدمج بين خامتي الجلد والمخمل. عند الحديث عن حضور المخمل في الحيز المذكور، فإن الألوان الداكنة عملية، لا سيما الرمادي (أو البني أو الزيتي)، مع البعد عن الأحمر القاني كونه لونًا رسميًّا مناسبًا لصالات الاستقبال. أما في غرفة الجلوس المفتوحة على المطبخ، تكسى ظهور المقاعد الملاصقة للمشرب بالمخمل، فيما يستخدم الجلد في تصميم الجلسات كونه سهل التنظيف.

9- في غرفة النوم الرئيسة، يحل المخمل على رأس السرير، سواء تمظهر مبطنًا أو عبارة عن قطع ذات أشكال هندسية معينة أو من خلال الدمج بين مادتي المخمل والخشب، أو بين المخمل والجلد. لكن، لا يحبذ حضور المخمل في مفرش السرير، كونه يبث حرارة عالية، بل في تجميل الغطاء عن طريق مشلح من المخمل، بالانسجام مع قماش الستائر لناحية اللون والنقش. ومن الأفكار التي توظف المخمل في ديكور الغرفة، الوسائد التي توزع على السرير. ويحلو تغليف الكرسي (شيزلونج) أمام السرير بالمخمل.

في غرف الأطفال، يحضر المخمل في المواضع عينها، بما يجعله عنصر تزيين. وفي هذا الإطار، من الرائج في غرفة البنت توزيع الصناديق المخمل لحفظ الألعاب والمقتنيات.

10- تجذب إطارات اللوحات المشغولة من المخمل، بالانسجام مع لون قماش المفروشات في الغرفة، وذلك في غرفة المعيشة أو النوم أو على جدار فارغ في مدخل البيت. وفي هذا الإطار، إذا كانت اللون الطاغي على اللوحة هو الأحمر القاني (والأسود) مثلًا، يلفت المخمل الرمادي للإطار، والعكس صحيح.