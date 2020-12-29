كيفية توظيف المدفأة الكهربائية في الديكورات العصرية



في هذه الأيام، تبدو المدفأة الكهربائية الأكثر اعتمادًا في الدكورات الحديثة ببيوتنا، وذلك بهدف توفير المساحة، بعيدًا من الإمدادات المكلفة.

وهنا سنتعرض بعض الأمور حول المدفأة الكهربائية في الديكورات العصرية، حسب «سيدتي».

- تبدو المدفأة الكهربائية والمتحركة مناسبة للمساحة الضيقة، في الشقة المودرن.

- عند اختيار المدفأة، لا بدّ من تحديد مكان خاصّ بها، على أن تكون الغرفة التي تحضنها تحظى بتهوية مناسبة.

- يجب أن يتناغم حجم المدفأة، مع المساحة التي تحل فيها.

- يمكن أن تثبت المدفأة على الجدار الرئيس في الغرفة، وذلك ضمن ديكور يتضمن شاشة التلفاز ومجموعة من الرفوف التي تحمل الكتب والإكسسوارات. وإذا توافرت المساحة الكافية لهذا الركن، يمكن وضع مقعدين (أو زوجين من البوف) فيه.

- توزع المفروشات حول المدفأة، بطريقة تجعل كل الجالسين يحظون بالدفء.

- يحلو تزويد المدفأة بلوح من الزجاج الشفاف، مع الحرص على تلبيس المنطقة التي تحيط بها بالخشب (أو بالرخام).

- يمكن شراء المدفأة المصنوعة من الستاينلس ستيل، على أن تثبت على جدار بلون سادة، إذا كانت الغرفة تعجّ بالألوان.

- يمكن تلبيس الجدار حول المدفأة بالخشب (أو بقطع الحجر)، بطريقة عصرية، وبألوان تتماشى مع تلك السائدة في المساحة.

- تشيع وحدات الإنارة الجانبية المزيد من الأجواء الدافئة.

- لا يجب توزيع الإكسسوارات، بصورة عشوائية على الرف الذي يعلو الموقد، بل يفضل الاستعانة بأغراضٍ تُكمّل بعضها البعض، سواء لناحية اللون أو الشكل أو الموضوع.

- من غير المسموح تزيين جانبي المدفأة بالنبات.