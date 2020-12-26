الريحان.. جمال وديكور وفوائد عديدة

بإمكانك زراعة نباتات لها فوائد مذهلة على صحتك، إضافة إلى أنها تمنح بيتك شكلًا جماليًّا مذهلًا.

وتمدك نبتة الريحان بالفيتامينات وتسكِّن الآلام وتخلصك من الحشرات الضارة بالمنزل دون الحاجة لمبيدات ضارة، حسب «ليالينا».

الريحان معروف بخصائصه الطبية في علاج عديد الأمراض لاحتوائه على الكثير من الفيتامينات مثل (فيتامين A -فيتامين K -فيتامين C، الماغنيسيوم، الحديد، البوتاسيوم، الكالسيوم، حمض الفوليك، أحماض أوميغا 3).

كما يستخدم في:

أوراقه الجافة لصد البعوض.

مضادات الالتهابات.

تسكين الآلام وتخفيف الالتهاب والتورم.

ومعطر لرائحة الفم.

علاج التهابات المفاصل والروماتيزم.

الجهاز الهضمي والتهابات الأمعاء وتطهيرها.

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية ومنع الجلطات والسكتات.

علاج نزلات البرد والربو، ومحاربة التهابات الجهاز التنفسي.

يعتبر مضادًا حيويًّا للبكتيريا في علاج حبِّ الشباب.

يساعد الريحان في علاج الإجهاد والقلق والضغوطات النفسية.